Maserati: +41% vendite 2021, oltre 24.000 consegne nel mondo

Maserati, unico brand luxury delgruppo Stellantis, ha riportato nel 2021 un aumento della sua quota di mercato globale al 2,4%, con quote rispettivamente del 2,9% e del 2,7% in Nord America e Cina. Lo scorso anno, Maserati ha registrato una solida crescita delle vendite del 41% su base annua con un totale di 24.269 veicoli consegnati ai clienti in tutto il mondo. Il margine del risultato operativo rettificato è stato del 5,1% e i ricavi netti sono stati pari a circa di 2 miliardi di euro.

Maserati è il primo marchio italiano di auto di lusso a realizzare modelli completamente elettrici: lo ha annunciato la Casa del Tridente che ha illustrato i piani di arrivo sul mercato della gamma elettrica, Maserati Folgore. Entro il 2025 tutti i modelli Maserati avranno una versione 100% elettrica: la super sportiva MC20, la nuova sport sedan Quattroporte e il nuovo full-size suv Levante completeranno l'offerta Maserati Folgore, per attrarre il nuovo "luxury consumer" in tutti i segmenti di mercato. Entro il 2030 l'intera gamma Maserati sarà completamente elettrica. Il piano Maserati fa parte del piano strategico "Dare Forward 2030" di Stellantis, annunciato il primo marzo. Tutti i nuovi modelli Maserati saranno sviluppati, ingegnerizzati e prodotti al 100% in Italia e adotteranno sistemi con propulsione elettrica in grado di fornire elevata innovazione e alte prestazioni, tipiche del Dna del brand. Maserati sarà anche il primo marchio di lusso a lanciare un'auto sportiva 100% elettrica.