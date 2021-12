Suzuki S-Cross: spazio e personalità per il Suv compatto

Completamente rinnovata sul piano estetico, la nuova Suzuki S-Cross cresce sfoggiando il nuovo look da Suv compatto dopo aver abbandonato le vesti da crossover. Il Vecchio Continente, Italia inclusa, sarà il terreno di caccia preferito per allargare la platea di clienti del costruttore giapponese, che già sta ottenendo ottimi riscontri nella ripresa post-lockdown. Sotto questo aspetto, il merito deriva anche da una gamma completamente elettrificata che va incontro alle esigenze climatiche con pragmatismo, senza fughe in avanti sul piano tecnico. Non a caso, il punto fermo della nuova S-Cross è rappresentato dal noto motore 1.4 turbo Boosterjet da 129 CV e 235 Nm di coppia, abbinato al sistema mild hybrid a 48 Volt, che aggiunge 14 CV. L'altra certezza è il marchio di fabbrica del brand di Hamamatsu, ovvero il sistema 4x4 AllGrip che permette a tutti i modelli Suzuki di disimpegnarsi bene su ogni tipo di terreno. La nuova S-Cross rompe col passato grazie ad un design che le conferisce maggiore presenza su strada, a partire dal muso sviluppato in verticale aggiornato con la griglia frontale piano-black. I nuovi gruppi ottici a Full-Led sono uniti da una banda cromata che si estende in orizzontale verso il logo al centro, richiamando i dettagli argentati dello skid-plate anteriore. Sulla fiancata spiccano i passaruota squadrati, ben integrati nelle pieghe della carrozzeria che sul retro presenta gruppi ottici uniti da una banda in nero lucido. Anche l'abitacolo è stato ridisegnato partendo da un foglio bianco. Materiali morbidi si alternano con altri più rigidi in un ambiente reso piacevole anche dalle finiture satinate e dall'equilibrio tra nuove soluzioni digitali e quelle analogiche dal sapore più tradizionale. Il quadro strumenti presenta infatti i classici quadranti dedicati a tachimetro e contagiri, separati dal piccolo display digitale che replica in maniera chiara i dati di marcia principali. Al centro della plancia troviamo il nuovo monitor 9" del sistema multimediale, che include sistema di navigazione, videocamera a 360°, compatibilità con Apple Car Play, Android Auto e comandi vocali. A dispetto dei 430 cm di lunghezza, lo spazio è discreto tanto per cinque adulti quanto per i bagagli, considerati i 430 litri del baule dalle forme regolari. Al volante emerge subito il carattere del 1.4 Boosterjet, la cui reattività beneficia dell'apporto del sistema ibrido in fase di spinta. In fase di rilascio, invece, avviene il recupero dell'energia necessaria a contenere i consumi, nell'ordine dei 6,3 litri/100 km nella versione a trazione integrale (5,5 litri/100 km le versioni 2WD). Nei tragitti tortuosi e ricchi di saliscendi affiora l'agilità della rinnovata S-Cross, a dispetto dell'impostazione "fuoristradistica" dello sterzo che si sposa con l'altezza da terra fissata a 17,5 cm. Sufficienti per muoversi agilmente anche su fondi impegnativi, con il contributo delle quattro modalità di guida presenti: automatica, sportiva, neve o con ripartizione bloccata 50:50 tra i due assi. La giusta taratura delle sospensioni, capaci di mostrare buona capacità di assorbimento e di limitare al minimo il rollio in curva, vanno incontro al comfort di marcia che incassa anche i benefici dei sistemi di guida assistita di livello 2. Qualità che rendono la S-Cross un'auto piacevole da guidare tutti i giorni in città come nelle percorrenze più lunghe, pur col piccolo neo rappresentato dalla voce del motore che si avverte in accelerazione. Nuova S-Cross Hybrid è già ordinabile negli allestimenti Top+ e Starview, con prezzo d'ingresso di 28.890 euro per la 2WD con cambio manuale e di 33.690 euro per la top di gamma Starview 4WD automatica. Ordinandola entro il 31 gennaio viene proposta in offerta lancio con un vantaggio cliente pari a 3.000 euro per tutte le versioni.