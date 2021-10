Bentley, tre nuove serie speciali per clienti USA

Una nuova serie di versioni speciali per i clienti americani, quella pensata da Bentley Mulliner. Tre nuove versioni, in particolare, sono quelle pensate ciascuna su un tema particolare, come la Mulliner Nauticis, che sarà presentata al Salone Nautico di Fort Lauderdale di fine ottobre e che include quattro Continental GT V8 Cabriolet a tema yachting. La Mulliner Skyline Collection celebra invece l'iconico skyline di Manhattan ed è la prima collezione di Mulliner ad includere tutti i modelli dell'attuale gamma. La Mulliner Miami Collection si ispira poi alla vivace scena artistica di Miami. Il rivenditore Bentley di Fort Lauderdale ha commissionato The Nauticis Collection a tema yachting, composta da quattro Continental GT V8 Cabriolet dipinte in Blu Egeo e Ghost White.

La vernice è della gamma Mulliner Bespoke e l'auto è completata da cerchi in lega da 22". Inserti su misura in fibra di carbonio esaltano poi ulteriormente il DNA sportivo, con uno splitter anteriore, minigonne laterali, diffusore posteriore e spoiler cofano. An che l'interno è a tema nautico e combina colori e materiali a tema.

La serie Mulliner Skyline comprende la Flying Spur, la Continental GT Convertible e la Bentayga. Commissionata da Bentley Manhattan, la serie speciale è composta da veicoli verniciati in onice, una vernice nera scura per esterni applicata con spruzzo a mano, completata dalla più recente tecnologia robotica. anche in questo caso, la specifica estetica Blackline è arricchita dagli inserti in carbonio, da un bordo argentato e da cerchi in lega da 22", neri e argento. Accenti d'argento sono anche quelli che caratterizzano l'interno su misura e che circondano i sedili e i poggiatesta.

L'ultima delle tre serie speciali, la Miami Collection, è ispirata alla vibrante scena artistica di Miami e presenta audaci colorazioni esterne arancio, blu e verde lime per Flying Spur, Continental GT e Bentayga. All'interno della Flying Spur Miami Edition, ad esempio, la cabina è dominata da una finitura bicolore. I sedili sono cuciti a contrasto su misura trapuntatura e la pelle Klein Blue è presente anche sul selettore del cambio e sul volante.