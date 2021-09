Mercedes: Sprinter, van si rinnova per tecnologia di guida

Nuovo motore, nuova trasmissione, nuovo sistema di trazione integrale: grazie ad un aggiornamento tecnologico completo, Mercedes-Benz consente allo Sprinter, icona del marchio nel segmento dei large van, di offrire il maggior comfort di guida di sempre su ogni terreno. Cuore dell'aggiornamento è il motore diesel 2.0 OM 654 ad elevata potenza ed efficienza, già utilizzato per le autovetture del marchio. Il propulsore a quattro cilindri è disponibile per l'ordine in quattro classi di potenza. Dalla gamma di autovetture del marchio con la stella lo Sprinter riprende anche il cambio automatico 9G-Tronic in tutte le sue varianti, integrando il cambio manuale a 6 marce. La terza novità tecnica, è una nuova trazione integrale con sistema Torque-on-demand sullo Sprinter 4ž4, che sostituirà l'attuale sistema. Oltre a questi miglioramenti del comfort di guida, è disponibile anche un vantaggio in termini di ergonomia e sicurezza grazie al sistema di porte scorrevoli Speed Delivery Door.

"L'ultima fase di evoluzione dello Sprinter presenta il maggior comfort di guida delle autovetture di sempre grazie a un ampio aggiornamento tecnologico - ha detto Ulf Zillig, responsabile sviluppo Mercedes-Benz Vans - E non solo in autostrada, sulle strade extraurbane o nel traffico urbano: anche sulle strade non asfaltate lo Sprinter offrirà presto un'esperienza di guida particolarmente rilassata e quindi maggiore sicurezza, realizzando ancora una volta ciò che da sempre caratterizza la serie: l'ennesima ridefinizione degli standard per il segmento dei furgoni di grandi dimensioni".

Mentre il potente quattro cilindri diesel OM 654 era finora disponibile solo per lo Sprinter in versione furgone e autotelaio a trazione posteriore, Mercedes-Benz offre oggi il propulsore come unico motore a combustione per tutte le versioni, inclusa la nuova variante a trazione integrale.

Classificato secondo le norme sulle emissioni di gas di scarico Euro VI-E ed Euro 6d, l'OM 654 può essere ordinato - a seconda della variante di trazione e di carrozzeria selezionata - in ben quattro classi di potenza con 114 CV, 150 CV, 170 CV e 190 CV.

Il quattro cilindri derivato dal settore autovetture di Mercedes-Benz vanta un comfort acustico e vibrazionale ulteriormente migliorato rispetto al suo predecessore. Dall' attuale gamma di autovetture Mercedes-Benz riprende anche la combinazione del modernissimo motore diesel da 2 litri dello Sprinter con il comodo cambio automatico 9G-Tronic. Quest'ultimo sostituisce il precedente 7G-Tronic Plus. Insieme alle spiccate caratteristiche di overdrive, le sue nove marce mantengono bassi i regimi del motore in quasi tutte le situazioni di guida, con un notevole risparmio nei consumi di carburante e vibrazioni e rumorosità ulteriormente ridotte. Gli elementi idraulici ottimizzati consentono inoltre cambi di marcia rapidi e appena percettibili, praticamente senza interruzione della potenza di trazione. Il sistema 'Drive Select' e i paddle al volante consentono al conducente di intervenire manualmente per cambiare marcia. Un ulteriore punto a favore: nonostante due marce aggiuntive, il cambio automatico 9G-Tronic richiede lo stesso spazio di installazione ridotto del suo predecessore 7G-Tronic Plus. In gamma rimane disponibile il cambio manuale a 6 marce.

Oltre ai vantaggi nel comfort di guida, a partire da questo mese lo Sprinter offrirà anche un ulteriore vantaggio in termini di ergonomia e sicurezza, grazie all'innovativo sistema di porte scorrevoli "Speed Delivery Door" che sarà disponibile franco fabbrica. Si tratta di una doppia porta basculante automatica sul lato passeggero, comandata da sensori, che sostituisce, a richiesta, la porta scorrevole laterale del vano di carico.