Bmw Serie 4 Gran Coupé perfetto esempio di 'Power of Choice'

Davvero coerente la strategia adottata da Bmw per proseguire nella transizione della mobilità ma producendo - nel pieno rispetto della clientela - ciò che il mercato richiede e generando quella redditività che è indispensabile per rafforzare la stabilità economica e proseguire negli investimenti per accompagnare i futuri cambiamenti.



Lo conferma il progetto industriale varato per l'ultima generazione della Serie 4 Gran Coupé, modello che viene assemblato tramite un processo di produzione flessibile nello stabilimento Bmw di Monaco sulla stessa linea della i4 completamente elettrica e dei modelli Serie 3 Berlina e Serie 3 Touring.

Bmw ribadisce questa consapevolezza di una graduale transizione con il programma Power of Choice, che prevede nell'offerta della Serie 4 Gran Coupé la scelta fra tre motori benzina con potenze comprese fra 184 e 374 Cv e della modernissima unità a gasolio 2.0 TwinPower Turbo con iniettori a solenoide che lavorano a 2.500 bar e che, grazie alle tecnologie di trattamento dei gas di scarico e alla presenza del sistema ibrido 48 Volt, di contenere il consumo Wltp in 4,8 litri per 100 km e le emissioni di CO2 in 126 gr/km.

La nuova coupé quattro porte è più lunga di 143 millimetri, 27 più larga e 53 più alta rispetto alla versione precedente.

Anche le carreggiate sono state ampliate (+50 millimetri anteriormente e 29 nell'esse posteriore) così come risulta maggiorato il passo (+46 millimetri) e 5 millimetri in più di quello della Serie 3 Berlina. La specifica progettazione della carrozzeria si traduce in spazi interni più ampi, soprattutto nella zona posteriore. Il bagagliaio offre 470 litri di spazio (+ 39 litri) volte che può essere ampliato fino a 1.290 litri reclinando le sezioni dello schienale posteriore.

Il salto generazionale si percepìsce anche osservando il design esterno e l'evoluzione dei voi dettagli, come la struttura tridimensionale dell'espressivo frontale con la grande griglia sporgente a doppio rene B, i sottili fari full-Led con fibre ottiche a forma di U per le luci diurne. Disponibili come optional i fari adattivi a Led con Bmw Laserlight e Selective Beam e High Beam Assistant.

Linee precise, portiere con finestrini senza cornice, maniglie incassate e spalle possenti modellano la silhouette elegantemente sportiva della nuova BMW Serie 4 Gran Coupé, mentre la linea del tetto culmina in un pronunciato spoiler sul portellone posteriore. Le linee orizzontali influenzano in maniera dominante la parte posteriore. Fari posteriori full-Led sono oscurati, si estendono fin nelle fiancate. L'interno della nuova Serie 4 Gran Coupé è dominato dal disegno della console centrale che ospita un pannello di controllo dove sono riuniti il pulsante Start/Stop, il Bmw Controller, il Driving Esperienze Control, il freno di stazionamento elettromeccanico e il selettore del cambio specifico per questo modello. I sedili stile racing e il volante in pelle sono di serie. Bmw Serie 4 Gran Coupé sottolinea le sue credenziali sportive - ulteriormente migliorate - con la versione top di gamma M440i xDrive Gran Coupé che utilizza il 6 cilindri benzina da 374 Cv.

Nella 430i Gran Coupé debutta invece nuovo 4 cilindri benzina da 245 Cv mentre la 420i Gran Coupé dispone di 184 Cv. Nel caso della 420d Gran Coupé sotto al cofano si trova il moderno diesel a quattro cilindri da 190 Cv, replicato anche nella variante 420d xDrive Gran Coupé. Da notare che nella M440i xDrive Gran Coupé e in tutte le varianti diesel è presente la tecnologia mild hybrid che abbatte le emissioni e aumenta ulteriormente il dinamismo e l'efficienza mettendo a disposizione 11 Cv in più quando si accelera o quando si scatta rapidamente. Tutti i motori sono abbinati di serie ad un cambio Steptronic a 8 rapporti. Il cambio opzionale Steptronic Sport a 8 rapporti (di serie nella M440i xDrive Gran Coupé) completa la sua dinamica più nitida e le palette di cambio sul volante con una funzione Sprint. Le caratteristiche sportive della nuova Serie 4 Gran Coupé sono abbinate ad un baricentro basso e a una distribuzione dei pesi quasi 50 : 50, oltre che ad una superiore rigidità della carrozzeria. Presente anche un sistema di controllo attivo dei deflettori dell'aria che comprende flap nella parte superiore e inferiore, oltre a prese d'aria e un sottoscocca (quasi completamente sigillato) che ottimizzano l'aerodinamica portando ad un coefficiente di resistenza di 0,26.