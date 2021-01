Bentley, a Crewe prodotto esemplare numero 80 mila

Dalla linea di produzione di Bentley è uscito il veicolo numero 80mila. L'esemplare in questione, che ha sancito il traguardo per la casa di Crewe, è una Continental GT V8 di colore Orange Flame, realizzato in modo artigianale nel corso della passata settimana. Proprio la Continental GT è il modello che affonda il proprio DNA nella storia del marchio inglese, fino al 1952, quanto la R-Type Continental, modello al quale la Continental è ispirata, fece il suo debutto come coupé con una velocità massima di poco inferiore a 120 mph.

Allora Era l'auto a quattro posti più veloce al mondo e molto rapidamente si guadagnò una reputazione come il più veloce veicolo di lusso in circolazione.



Nel 2003 è stata lanciata la Continental GT, la prima vettura dell'era moderna della Bentley. Ispirata alla R-Type, la prima Continental GT ha creato un segmento di mercato completamente nuovo. Da allora, la media di esemplari consegnati ai clienti di tutto il mondo ogni anno è stata di 5000 veicoli. Oggi, diciotto anni dopo, gli artigiani di Bentley hanno realizzato a mano l'esemplare numero 80.000, rifinito con l'opzionale Blackline Specification e Styling Specification.