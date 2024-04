Matteo e Michele Colaninno confermati alla guida di Piaggio

Matteo Colaninno è stato confermato presidente esecutivo e Michele Colaninno amministratore delegato del gruppo Piaggio dal cda che si è riunito, a valle dell'assemblea per assegnare le deleghe. Il cda, si legge in una nota al termine della riunione ha valutato i requisiti d'indipendenza confermando la composizione in maggioranza (9 su 12) di amministratori indipendenti. Dopo l'adozione del sistema monistico è stato inoltre nominato un Comitato per il Controllo sulla Gestione con funzioni di controllo, di cui fanno parte Raffaella Annamaria Pagani quale presidente, Alessandro Lai e Paola Mignani. Il Cda ha inoltre nominato Alessandro Lai quale Lead Independent Director; istituito un Comitato per le operazioni con parti correlate composto da Rita Ciccone, in qualità di presidente, Andrea Formica e Micaela Vescia; un Comitato nomine e remunerazione, composto da Graziano Gianmichele Visentin in qualità di presidente, Rita Ciccone e Alessandro Lai; un Comitato controllo rischi e sostenibilità composto da Graziano Gianmichele Visentin, in qualità di presidente, Alessandro Lai e Paola Mignani. Il Consiglio ha inoltre confermato quali componenti dell'Organismo di Vigilanza per il triennio 2024-2026 Antonino Parisi (membro esterno e presidente), Fabio Grimaldi (membro interno, Responsabile Legal & Tax del Gruppo Piaggio) e Giovanni Barbara (membro esterno).





