Giovanni Perosino è nuovo chief marketing officer Maserati

Giovanni Perosino nuovo chief marketing officer Maserati Lunga esperienza nell'auto, prima in Fiat poi Vw Audi e Lambo Maserati annuncia l'arrivo di Giovanni Perosino come nuovo chief marketing officer globale.

Un inserimento in azienda - si legge nella nota - che "arricchisce di una nuova figura dal forte legame con il mondo dell'automotive, dove ha raggiunto traguardi importanti e ricoperto incarichi di rilievo".

Perosino ha infatti costruito una solida carriera ultraventennale nel settore automobilistico e del lusso globale, confermando la sua grande passione per questo ambito e in particolare per le auto sportive.

Dopo aver iniziato come direttore comunicazione Lancia nel 2001, prosegue il suo percorso per dieci anni, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità all'interno del Gruppo Fiat, fino a diventare vice presidente marketing comunicazione alle dirette dipendenze di Sergio Marchionne.

Nel 2010 il suo passaggio prima al Gruppo Volkswagen e poi ad Audi, ricoprendo ruoli manageriali legati al marketing e contribuendo in modo significativo alla crescita delle due aziende con lanci di modelli di successo, campagne pubblicitarie, creando strategie di comunicazione mirate e coordinando importanti gruppi di lavoro in tutto il mondo.

Perosino alla fine del 2019 entra in Lamborghini come chief commercial officer, alla guida di un team internazionale di oltre duecento professionisti sales & marketing, distribuiti tra quartier generale e filiali. Nel 2021 diventa chief marketing officer presso ITA Airways, dove ha lavorato fino alla fine del 2023. Nella Casa del Tridente Giovanni Perosino ora prenderà le redini del settore marketing & communications riportando direttamente a Davide Grasso amministratore delegato Maserati.

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Giovanni Perosino nella famiglia Maserati - ha commentato Grasso - Sono fiducioso che la sua solida esperienza nel mondo automobilistico porterà preziosi contributi all'azienda, in linea con il raggiungimento dei nostri obiettivi in questo ambito, momento strategico e storico per il nostro brand".



