Chen Zhuo ceo e responsabile gestione di Avatr Technology

Il costruttore cinese di auto elettriche premium Avatr Technology, che è supportato congiuntamente da Changan Automobile, Huawei e Catl, ha nominato Chen Zhuo nuovo ceo con la piena responsabilità della gestione operativa dell'azienda. Dallo scorso febbraio Chen Zhuo era vicepresidente esecutivo senior di Avatar Technology.

Durante il suo mandato - afferma in una nota l'azienda - Chen Zhuo ha dato un contributo sostanziale allo sviluppo del marketing, alla promozione dei prodotti, alle relazioni con gli utenti, e alla cultura aziendale, ponendo solide basi per il successo del prodotto e la crescita del marchio.

Prima di entrare in Avatr Technology, Chen Zhuo è stato direttore generale del dipartimento Pr del marchio Changan Automobile, responsabile del marketing del marchio della joint venture e capo del dipartimento marketing della società internazionale. Ha partecipato attivamente e guidato varie iniziative presso Changan Automobile.

Lo scorso 12 dicembre era stato annunciato che il chairman di Changan Automobile Zhu Huarong - a seguito delle dimissioni di Tan Benhong dalla carica di chairman e ceo - aveva assunto l'analogo ruolo di chairman in Avatr Technology. Wang Xiaofei, attuale vicepresidente di Changan Automobile, assisterà il ceo di Avatr Technology Chen Zhuo nella gestione aziendale, nell'avanzamento dei principali progetti e negli aspetti operativi chiave.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA