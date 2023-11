Ad Alexandra Landers la product communications Bmw Auto

Giro di poltrone alla sede centrale di Bmw a Monaco: la precedente responsabile del settore pr events nell'ambito della direzione comunicazione Alexandra Landers ha assunto la direzione del dipartimento product communications Bmw Automotive.

In questa nuova posizione - dove arriva dopo aver ricoperto diverse posizioni come responsabile delle risorse umane, nel dipartimento inhouse consulting e come responsabile della comunicazione in Europa - Alexandra Landers ha la responsabilità delle comunicazioni di prodotto, lifestyle e del brand principale Bmw.

La direzione del settore pr events passa a Markus Sagemann che negli ultimi anni ha ricoperto nel Gruppo Bmw numerose posizioni dirigenziali nella comunicazione esterna e interna. Più recentemente ha diretto il dipartimento comunicazioni aziendali, acquisti, rete fornitori e sostenibilità.

A sua volta la posizione di Sagemann passa a Nicole Geisel che ha ricoperto diversi incarichi nel campo delle comunicazioni finanziarie e informatiche e dopo aver supportato il consiglio di sorveglianza di Bmw AG. Recentemente Nicole Geisel ha diretto la strategia di comunicazione del Gruppo Bmw, nonché la pianificazione e la direzione del mercato per l'Europa e la Cina.

Infine è Ingo Wirth ad assumere la direzione del reparto strategia e direzione. Dopo aver ricoperto diversi ruoli nella comunicazione di marketing e nella gestione del consiglio di amministrazione, negli ultimi anni Wirth è stato responsabile della comunicazione di prodotto per i marchi Mini e Bmw Motorrad e più recentemente anche per il marchio principale Bmw.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA