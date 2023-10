Roland Staehler dirige Maserati Germania, Austria e Svizzera

Roland Staehler, manager con oltre vent'anni di esperienza nelle vendite, nel marketing e nei rapporti con la clientela per brand premium, è stato chiamato come nuovo nuovo managing director alla guida delle attività di Maserati nella regione Germania, Austria e Svizzera.

La nomina di Staehler - che prenderà il posto di Domenico La Marte destinato ad un nuovo incarico all'interno dell'azienda - è progettata per rafforzare ulteriormente la presenza e le attività commerciali di Maserati nella regione D-A-CH, continuando a offrire ai clienti un servizio di alta qualità e un'esperienza di guida unica.

In precedenza anche fondatore e direttore dell'australiana AidHub Services Ltd e direttore generale della Impact Innovisory Pte di Singapore, Staehler ha lavorato fino allo scorso settembre alla Smart Europe GmbH in qualità di ceo della filiale olandese.

Vi era entrato nel 2021 dopo aver lasciato nel 2021 le posizioni di country manager di Jaguar Land Rover e di Indonesia Bentley Indonesia.

Vi era arrivato nel 2015 dopo l'esperienza in Karcher Indonesia come chief marketing officer iniziata nel 2013.

In precedenza era stato vice president sales & marketing Mercedes-Benz Indonesia (2008-2011) e general manager marketing & operations Mercedes-Benz customer assistance center (2003-2007).

Il suo percorso professionale era iniziato nel 2000 alla DaimlerChrysler AG come manager strategy customer relationship Mercedes-Benz Vans.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA