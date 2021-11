Gruppo Renault, Philippine de Schonen per gli investitori

Il Gruppo Renault ha annunciato che, dal 22 novembre 2021, Philippine de Schonen entrerà a far parte del Gruppo come Direttrice delle Relazioni con gli Investitori. Il nuovo ingresso sostituirà Thierry Huon che lascerà l'azienda il 31 dicembre 2021. Philippine de Schonen riporterà a Clotilde Delbos, Vicedirettore Generale e Direttore Finanziario del Gruppo Renault.

Philippine de Schonen, laureata presso l'EDHEC Business School, vanta oltre un decennio di esperienza in ambito finanziario. La sua carriera comincia nel 2010 con Carrefour come controllore finanziario. Nel 2011, entra a far parte di Areva nelle relazioni con gli investitori, di cui ha assunto la direzione nel 2014. Nel 2015 passa a Plastic Omnium come Direttrice delle Relazioni con gli Investitori. Philippine de Schonen si è laureata presso l'EDHEC Business School.