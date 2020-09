Mathieu Bernasconi responsabile nuova mobilità Toyota Europe

Toyota Motor Europe ha assegnato la responsabilità del settore nuova mobilità a Mathieu Bernasconi, e in particolare a tutti i progetti riguardanti la condivisione auto e il noleggio di altre soluzioni 'alternative' per la mobilità individuale. Bernasconi vanta una grande esperienza nel settore, in quanto dal 2019 a due mesi fa è stato regional business development manager France di Share Now e, fra il 2017 e l'inizio del 2019 business development manager (Francia & Belgio) di Car2go. In questo ambito, in particolare, ha avviato nel 2018 il primo servizio di noleggio Car2go a Parigi con 400 veicoli. Prima di questa posizione ha lavorato in Zipcar come free floating carsharing operations manager, EMEA e in precedenza nella Société de Véhicules Electriques - Dassault Group occupandosi di attività di ingegneria. Bernasconi si è infatti laureato in costruzioni aeronautiche alla Glyndŵr University (Regno Unito) e successivamente in Ingegneria meccanica e di produzione all'Aix-Marseille University Institute of Technology. Nel 2044 ha anche conseguito in master in Ingegneria all'Ecole nationale supérieure d'Arts et Métiers di Parigi.