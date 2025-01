Audi RS3, sportività e sicurezza allo stato puro

Nuova dinamica di guida per Audi RS3 Sportback e Sedan, la sportiva da 400 CV che ora dispone di una nuova centralina unificata che gestisce diversi parametri di guida per divertire in sicurezza a un prezzo di listino che parte da 66.000 euro. ANSA Motori ha provato la versione Sportback lungo le strade di montagna ricche di curve che abbracciano la località di Madonna di Campiglio.

Al vertice della gamma A3 si trova la sportiva RS3 che, nell'ultimo aggiornamento, mostra un design più muscoloso grazie a diversi elementi, tra cui il single frame ampliato, le prese d'aria frontali ridisegnate, le inedite fenditure alla base della calandra e lo splitter ora a tutta larghezza. Completano il restyling le luci diurne a elevata digitalizzazione (per la prima volta è possibile scegliere tra quattro firme luminose) e, la presenza al retrotreno di una nuova conformazione di paraurti ed estrattore ispirata al Motorsport.





La presenza su strada, poi, è enfatizzata dai cerchi in lega da 19 pollici in colore nero opaco. Non solo estetica però. Audi RS3 si aggiorna anche nelle prestazioni di guida nonostante la potenza sia rimasta la stessa, precisamente 400 CV e 500 Nm di coppia erogata dal cinque cilindri 2.5 litri. A cambiare la dinamica di guida è, invece, la presenza della nuova centralina che riceve gli input provenienti dalla trazione integrale quattro e dalla gestione selettiva della coppia sulle singole ruote. Ciò si unisce a un'intelligente funzione software legata all'operato dell'ESC che frena in misura minima le ruote interne alla traiettoria consentendo di trasferire la spinta alle ruote con il grip migliore, del controllo della stabilità (ESC) e della taratura delle sospensioni a regolazione adattiva DCC (Dynamic Chassis Control).

Sempre nella stessa centralina viene integrata anche la gestione del sistema RS torque splitter che si avvale di due frizioni elettroidrauliche a lamelle, una per ciascun semiasse posteriore, che distribuiscono la coppia tra le ruote al retrotreno attivamente e in modo totalmente variabile. Adottando uno stile di guida sportivo, in percorrenza di curva il sistema incrementa la spinta sulla ruota posteriore con maggiore aderenza. Così facendo, il sottosterzo è pressoché assente ed è possibile affrontare l'uscita di curva accelerando con grande anticipo.

Il risultato alla guida è notevole: la potenza della vettura risultata più semplice da gestire anche su un fondo a basso grip, come le strade di montagna con neve e ghiaccio. Il feeling di guida è immediato come anche la sicurezza che l'auto è in grado di restituire al conducente grazie anche allo sterzo progressivo RS, a demoltiplicazione e servoassistenza variabili, e l'impianto frenante con pinze a sei pistoncini e dischi in acciaio. A richiesta sono disponibili i dischi carboceramici anteriori da 380 mm di diametro che comportano un alleggerimento di circa 10 chilogrammi.

All'interno dell'abitacolo viene ripreso il carattere sportivo della vettura con i nuovi sedili avvolgenti a guscio RS con schienali in carbonio opaco. Inoltre, la dotazione di serie include l'Audi virtual cockpit plus da 12,3 pollici con caratterizzazione RS e il display touch da 10,1 pollici.

A bordo il sound risulta più coinvolgente grazie all'ottimizzazione dell'apertura dei flap di scarico, che fa "cantare" il cinque cilindri 2.5 litri.

I primi esemplari sono disponibili nelle concessionarie Audi a partire da fine mese di gennaio.



