Audi e Campiglio, la mobilità al servizio dell'ambiente

PSono oltre due milioni i dati racconti sulla qualità dell'aria con il progetto Mountain Progress Lab, realizzato da Audi in collaborazione con il territorio di Madonna di Campiglio, H-Farm e l'Università di Trento. La partnership tra il marchio di Ingolstadt e Madonna di Campiglio prosegue ininterrottamente da ormai dodici anni e questo progetto rilancia sia la mobilità elettrica sia questa perla nella Dolomiti de Brenta, che non è solo meta ideale per momenti di ferie e relax ma anche per lo sviluppo di progettualità.

"È un laboratorio di idee e attività multidisciplinari che evolve il modo di vivere il territorio" ha commentato Massimo Faraò, direttore Marketing Audi Italia che ha raccontato l'evoluzione del progetto insieme ai partner.

Una delle particolarità del progetto Mountain progress Lab sta nel processo di rilevazione dei dati che avviane in movimento: una flotta di quattro Audi Q4 e-tron equipaggiate con un sistema (prototipo) sviluppati ad hoc da H-Farm e l'Università di Trento. A guidare le auto sono coinvolti anche i potenziali clienti dei marchio dei quattro anelli interessanti a svolgere un test drive del suv compatto elettrico lungo una delle quattro "eco-routes", aree campione della località di Madonna di Campiglio monitorate in estate e inverno.

I dati raccolti dalle quattro vetture, uniti a quelli rilevati dalle quattro stazioni fisse, convergono in una data platform interpretati poi con l'ausilio dell'intelligenza artificiale.

Non solo dati ambientali: durante la guida delle Audi Q4 e-tron i driver possono interagire con l'intelligenza artificiale a bordo lasciando traccia di abitudini, stili di vita e percezioni della sostenibilità.

I risultato dei dati raccolti hanno determinato che la qualità dell'aria di Madonna di Campiglio è nei limiti di legge e da questa evidenza, la comunità locale può prendere decisioni virtuose per il futuro nella gestione della mobilità e dei flussi turistici nel territorio.



