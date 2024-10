Dacia Bigster sceglie una gamma per tutte le esigenze

Nuovo Bigster, protagonista dello stand Dacia al Salone di Parigi, entra in scena seguendo la linea di Dacia che punta ad offrire prodotti di facile utilizzo e in grado di rispondere alle esigenze di tutti gli impieghi.

Nuovo Bigster si declina così in tre livelli di allestimento, ovvero Essential, Expression e, al top della gamma, Bigster Extreme e Bigster Journey.

Bigster Essential è caratterizzato da una dotazione di serie composta da cerchi in lega da 17'', barre da tetto fisse, Media Display con display centrale touch da 10,1'', quadro strumenti digitale da 7'', climatizzazione manuale, sensori e parking camera, alzacristalli anteriori e posteriori elettrici oltre ad altro ancora.

Bigster Expression aggiunge il climatizzatore automatico bi-zona, il freno di stazionamento elettrico, il sensore pioggia, specchietti retrovisori ripiegabili automaticamente e sedile posteriore frazionabile 40/20/40 con funzione Easy Fold.

Bigster Extreme parte dall'allestimento Expression e aggiunge cerchi in lega da 18'', barre da tetto modulabili, elementi decorativi esterni e interni color rame, tetto panoramico apribile, chiave Keyless Entry, sellerie lavabili in TEP microcloud, tappetini in gomma per abitacolo e bagagliaio, quadro strumenti digitale da 10'', sistema Media Nav Live con display centrale da 10,1'' e navigazione connessa, sistema audio Arkamys 3D a 6 altoparlanti e sistema di controllo della velocità in discesa.

Bigster Journey, a sua volta, aggiunge all'allestimento Expression cerchi in lega da 18'', tinta Bi-Tono, portellone ad azionamento elettrico, chiave Keyless Entry, console centrale rialzata con bracciolo, sedile del conducente regolabile elettricamente, quadro strumenti digitale da 10'', sistema Media Nav Live con display centrale da 10,1'' e navigazione connessa, sistema audio Arkamys 3D a 6 altoparlanti, caricabatterie wireless per smartphone e Adaptive Cruise Control.

