Con la 700h Lexus ibridizza la sua Suv ammiraglia LX

Con il modello 700h i giapponesi della Lexus hanno deciso di ibridizzare anche la loro fuoristrada ammiraglia LX. La nuova versione "green" della 4x4 nipponica abbina un potente V6 turbo benzina di 3,5 litri a componenti elettriche di ultima generazione e a un cambio a 10 rapporti, per un taglio dei consumi senza rinunce alle prestazioni su strada e in fuoristrada.

Lunga 5,1 metri, larga 1.990 mm, alta1.895 mm, con un passo di 2.850 mm, la LX 700h è una maxi Suv dal peso di 2.780 kg equipaggiata con ruote da 22 pollici che calzano pneumatici 265/55 R22.

Il sistema ibrido montato in parallelo, che include sia un alternatore sia uno starter, prevede un motogeneratore che offre una spinta addizionale rispetto a quella garantita dal generoso sei cilindri a benzina. La trasmissione integrale permanente è completa di ridotte, per affrontare in souplesse anche i passaggi in fuoristrada più impegnativi.

La LX 700h può, tra l'altro, superare guadi di 70 cm, senza mettere a rischio le batterie grazie a una costruzione a prova d'acqua, pensata per evitare malfunzionamenti al sistema ibrido.

"In caso comunque di suo malfunzionamento - chiariscono i tecnici nipponici -, il motorino di avviamento consente l'accensione indipendente del motore, mentre l'alternatore alimenta la batteria ausiliaria da 12 V, permettendo al veicolo di continuare la guida utilizzando solo il motore a benzina.

Anche in questa modalità di emergenza, funzioni essenziali come la gestione delle ridotte, la regolazione dell'altezza di marcia tramite l'Active Height Control e l'Active Traction Control rimangono pienamente operative, garantendo la continuità della capacità fuoristrada".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA