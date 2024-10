Nuova generazione Mini Cooper Cabrio evolve nella continuità

L'ultima famiglia Mini, che si arricchisce in questi giorni del rivoluzionario crossover elettrico Aceman (al debutto italiano nelle concessionarie il prossimo week end) si completerà nel 2025 con la nuova generazione della Cooper Cabrio. Un modello scoperto - ribadisce la Casa - che rappresenta appieno i valori del marchio e che con il suo claim Always Open descrive esattamente la filosofia del modello.

Quella di Mini Cooper Cabrio è una evoluzione nella continuità, che si traduce in una maggiore praticità (il soft top pieghevole si apre in modo completamente automatico in soli 18 secondi) ma che continua a proporre proporzioni salvaspazio ideali per la città ed anche per il massimo divertimento di guida all'aria aperta. "Siamo molto orgogliosi di poter offrire ai nostri clienti una vera cabrio nell'attuale famiglia Mini - ha commentato Stefan Richmann, responsabile del brand all'interno del Gruppo Bmw - La nostra nuova Mini Cooper Cabrio offre un divertimento di guida inconfondibile e caratteristico, unito a una libertà senza limiti e a grandi emozioni. Il design iconico combinato con la tecnologia moderna e la connettività rendono questa vettura un'esperienza impareggiabile per i nostri clienti".

In questa ultima edizione il soft top (completamente automatico) può essere aperto in due modi: come un tetto apribile con una ampiezza fino a 40 cm o completamente retratto, una caratteristica unica nel segmento delle piccole auto premium. La capote scompare dietro i sedili posteriori per risparmiare spazio e, una volta ripiegata, si ripone nel bagagliaio. Punto di forza sono le motorizzazioni: tre efficienti 4 cilindri a benzina che offrono il caratteristico go-kart feeling del marchio aggiungendo (un valore che non finisce di piacere) un caratteristico sound del motore.

Come nuova Mini Cooper, la Cabrio è disponibile nelle motorizzazioni C e S e nella motorizzazione JCW, performance-oriented. In dettaglio quello di Mini Cooper Cabrio C dispone di 163 Cv ed eroga una coppia massima di 250 Nm.

L'auto accelera da 0 a 100 km/hvin 8,2 secondi e arriva, in assenza di limiti, a 220 km/h. La più sportiva Mini Cooper Cabrio S mette a disposizione 204 Cv e 300 Nm di coppia.

Realizza lo scatto 0 - 100 km/h in 6,9 secondi e tocca i 237 km/h. Ancora più performante la versione JCW, orientata alle prestazioni, che punta sulla sportività e sul massimo piacere di guida. I dettagli verranno comunicati in seguito. All'esterno spiccano i fari tondi Led e la nuova griglia anteriore sottolineano l'iconicità del modello attraverso caratteristiche di design classiche ma con un'interpretazione moderna. In particolare la cornice della mascherina, ora di forma ottagonale, racchiude le ampie prese d'aria con finiture in Vibrant Silver o Jet Black lucido.



