Nissan Magnite debutta in India

Nissan ha presentato in India il nuovo SUV compatto denominato Magnite, che sarà prodotto e venduto inizialmente sul territorio indiano e poi esportato nella variante con guida a sinistra in 65 mercati dal 2025. L'obiettivo è quello di esportarne quasi 100.000 unità entro il 2026 tra Africa, Medio Oriente, India e Oceania. Esteticamente è veicolo moderno e robusto a cui non mancano cromature luci a LED anteriori e posteriori, cerchi in lega e barre sul tetto.





L'abitacolo della nuova Magnite presenta un display TFT per la strumentazione, il collegamento in wireless con Apple CarPlay ed Android Auto, oltre al piano di ricarica per lo smartphone ad induzione, ed all'illuminazione ambientale.

Sotto le forme rassicuranti ed innovative troviamo un motore 1.0 sovralimentato che può essere abbinato a una trasmissione manuale o a variazione continua.

