Caterham chiama Yamaha per sviluppare la sportiva Project V

Il costruttore britannico di auto sportive Caterham e Yamaha Motor, il produttore giapponese di mobilità, si sono alleati per lo sviluppo della nuova coupé sportiva elettrica Project V.

L'azienda precisa che Yamaha fornirà il suo ultimo e-axle per la costruzione del prototipo marciante, in questo momento in fase di definizione e sviluppo presso l'azienda di ingegneria specializzata Tokyo R&D.

La notizia arriva a poco più di un anno da quando, nell'estate 2023, la Caterham aveva esposto un concept di design della Project V al Goodwood Festival of Speed, per poi mostrarlto al Tokyo Auto Salon.

La scelta di Yamaha come partner per il sistema propulsivo, si legge nella nota, è legata al fatto che il propulsore elettrico della Casa nipponica è "compatto e leggero e quindi rimane fedele al Dna Caterham per offrire semplicità e divertimento nella guida".

A Yamaha è stato chiesto anche di fornire la sua tecnologia e competenza nel controllo del movimento del veicolo. Questo per accelerare la consegna del modello elettrico di serie derivato dal Project V al mercato. Il prototipo marciante dovrebbe essere completato entro la metà del 2025.



