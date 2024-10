Il gigante RAM 1500 si rinnova per il mercato europeo

Più potenza, tecnologia e sicurezza, per la famiglia Ram 1500 che viene ora introdotta anche in Europa. La versione rinnovata del celebre pick-up introduce infatti tutta una serie di migliorie in termini di durabilità, tecnologia avanzata, sicurezza ed efficienza. Più prestazioni ed efficienza sono invece garantiti dalla nuova famiglia di motori Hurricane da 3.0 litri.





Tra i punti di forza del nuovo Ram 1500 ci sono la portata utile di 1 tonnellata e la capacità di traino fino a 3,5 tonnellate. Il nuovo modello è anche il Ram 1500 tecnologicamente più avanzato di sempre, con dotazioni come il sistema Advanced Uconnect 5, un display touchscreen da 14,5", uno schermo lato passeggero da 10,25", oltre a più di 100 funzioni di sicurezza e protezione.

"Lo sviluppo dei prodotti Ram - ha affermato Eric Laforge, responsabile Ram, Dodge per la Regione Enlarged Europe - si allinea perfettamente alle mutevoli esigenze dei clienti in Europa. Si tratta di persone amanti della 'Ram Life', uno stile di vita indipendente che incarna lo spirito americano, offrendo al contempo comfort, convenienza e prestazioni eccezionali".

La nuova famiglia di motori è in grado di garantire la riduzione dei consumi e delle emissioni, erogando nel contempo una potenza e una coppia superiori rispetto ad altri motori V-8 ad aspirazione naturale e turbo a 6 cilindri del segmento. Il motore Hurricane da 3,0 litri eroga 420 CV e una coppia di 636 Nm, Per i clienti che privilegiano le prestazioni, il motore Hurricane High Output da 3,0 litri ha una potenza di 540 CV e una coppia di 706 Nm.

La gamma del nuovo Ram 1500 comprende anche un motore Pentastar V-6 with eTorque da 3,6 litri con tecnologia mild hybrid, che eroga una potenza di 305 CV e una coppia di 364 Nm.

Tutte e tre le motorizzazioni sono abbinate a una trasmissione automatica a 8 marce TorqueFlite, che ottimizza la fluidità dei cambi di marcia per garantire risparmio di carburante, prestazioni e una maggior maneggevolezza alla guida.

In Europa, il nuovo Ram 1500, che può essere ordinato in concessionaria, sarà inizialmente disponibile negli allestimenti Tradesman, Big Horn, Laramie, Rebel, Limited Tungsten e RHO, con prezzi consigliati a partire da 62.000 euro.

