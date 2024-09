Jaecoo 7, il suv plug-in hybrid fa il suo debutto a Madrid

Omoda & Jaecoo hanno scelto Madrid come location per il lancio della nuova Jaecoo 7 in versione europea. Alla presentazione anche le autorità locali, tra cui Jaime Martinez, direttore generale del Ministero spagnolo della Promozione Economica e Industriale, che ha assistito a questo momento significativo, nonché l'ambasciatore del marchio Jaecoo Maxi Iglesias.

Primo suv fuoristrada del marchio, Jaecoo 7 integra una moderna tecnologia intelligente, incarnando la filosofia "From Classics, Beyond Classics". Il design del veicolo segue il principio estetico "Inspired by Nature", caratterizzato da linee di carrozzeria eleganti e fluide e da un design frontale robusto che ne evidenzia le capacità fuoristradistiche.

Oltre al suo design elegante, è dotato di una serie di caratteristiche avanzate per soddisfare le esigenze dei consumatori in termini di tecnologia intelligente. Vanta un chip 8155 ad alte prestazioni che fornisce potenti capacità di calcolo per il sistema intelligente del veicolo. Caratteristiche come il W-Hud (Windshield-type Head-up Display) e la visione in realtà aumentata attraverso il telaio a 540° migliorano significativamente la sicurezza e la comodità di guida, offrendo un'esperienza intelligente eccezionale.

Progettato per affrontare diversi ambienti di guida, Jaecoo 7 offre due soluzioni di mobilità: Ev e Hev, un veicolo a doppia alimentazione che combina perfettamente i vantaggi dell'ibrido alla spina. Per i brevi spostamenti quotidiani, gli utenti possono semplicemente attivare la modalità Ev per godere della migliore autonomia elettrica pura della categoria: 90 km, più che sufficienti per gli spostamenti quotidiani. Per i lunghi viaggi, invece, il Jaecoo 7 phev può funzionare come Hev. Il fuoristrada vanta inoltre una particolare efficienza dei consumi: 6 l/100km (Wltp), il miglior consumo di carburante della categoria. Il Jaecoo 7 phev soddisfa diverse esigenze di viaggio, integrando l'esperienza di guida dei veicoli elettrici con il risparmio di carburante e la comodità degli ibridi: efficiente nei consumi e facile da usare. Non a caso il prossimo 16 ottobre sarà protagonista di un test drive di due giorni di 1.300 km per sperimentare l'eccezionale esperienza di guida e la parsimonia dei consumi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA