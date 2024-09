In arrivo entro fine anno i nuovi VW Transporter e Caravelle

Debutto mondiale in patria per i nuovi Volkswagen Transporter e Caravelle. Il veicolo commerciale della Casa di Wolfsburg e la sua derivazione per il trasporto passeggeri saranno tra i grandi protagonisti della prossima edizione dell'IAA di Hannover, l'esposizione dedicata alla mobilità lavorativa in programma dal 17 al 22 settembre.

La settima generazione del modello propone più spazio, più carico utile, più capacità di traino rispetto al passato, oltre a una cabina guida completamente riprogettata. La gamma propulsori comprende motori turbodiesel, ibridi plug-in ed elettrici e possono essere abbinati sia alla trazione anteriore sia all'integrale.

Il Transporter sarà disponibile con due passi e due altezze del tetto, oltre a varie tipologie di paratie divisorie e numerose configurazioni dei sedili. I due passi sono disponibili anche per Kombi destinato al trasporto merci e passeggeri e al Caravelle, pensato come taxi, minibus o veicolo per famiglie In arrivo nei Saloni entro fine anno, Transporter e Caravelle potranno contare su una scelta tra sette motori, con potenze tra 110 Cv e 281 Cv. Si tratta di tre turbodiesel, due dei quali abbinabili anche alla trazione integrale 4Motion, un ibrido plug-in e proposte elettriche pure.

Lunga 5.050 mm, con un aumento di 146 mm rispetto al modello T6.1, passo aumentato di 97 mm (misura 3.100 mm, ma è disponibile anche con passo più lungo di 400 mm), la nuova generazione è anche più larga di 128 mm (2.032 mm senza considerare gli specchietti retrovisori). Per quello che riguarda il vano di carico, la larghezza massima tra i passaruota è aumentata di 148 mm, sino a quota 1.392 mm. Il volume di carico del furgone è cresciuto sino a 5,8 metri cubi; il passo lungo arriva a 9 metri cubi. Per tutte le versioni il carico utile massimo è di 1,33 tonnellate mentre la capacità di traino che varia a seconda delle versioni, ora può raggiungere un massimo di 2,8 tonnellate, 300 kg in più rispetto al passato.

"Il volume di carico del furgone con passo normale e tetto standard - sottolineano da Volkswagen - è aumentato di oltre il 10% (5,8 m3). Con un passo lungo e tetto alto, il volume di carico del furgone è aumentato (9,0 m3) e può contenere tre europallet. Anche il carico utile massimo è aumentato: fino a 1,33 tonnellate (più 0,13 tonnellate). Aumentata la capacità massima di traino, che ora è fino a 2,8 tonnellate (in precedenza 2,5 tonnellate), a seconda del sistema di trazione e del modello".

Il Transporter è offerto in tre varianti. Il furgone presenta un vano di carico esclusivamente per il trasporto merci; il Kombi prevede un massimo di nove posti a sedere. Infine il doppia cabina assicura spazio per le merci e sei posti a sedere.

Il Caravelle è proposto in Italia anche in versione passo lungo e sarà offerto nell'allestimento intermedio Life e nel top di gamma Style. A richiesta può essere equipaggiato con un grande tetto panoramico.

