Citroën Ami, c'è la serie speciale Ami Tonic in edizione limitata

Citroën Ami presenta la serie speciale Ami Tonic in edizione limitata con livrea Night Sepia Citroën per celebrare il quarto anniversario di Ami. Questo colore marrone scuro conferisce ad Ami un look ricercato e deciso, capace di combinare stile, funzionalità e design.

Ami Tonic riprende molti degli accessori già disponibili nelle altre versioni, arricchendoli con elementi decorativi colorati ed espressivi, come le barre sul tetto nere, che aggiungono un tocco sportivo e funzionale.

La vettura si distingue per i suoi dettagli grafici audaci, che riflettono un nuovo aspetto del carattere di Ami. Questi elementi decorativi potenziano l'estetica di questa minicar, donandogli la massima espressività.

La serie speciale Ami Tonic è già disponibile su Ami Store a un prezzo competitivo di 9.190 euro, con tutti i benefici derivanti dagli ecoincentivi.

Dal lancio nell'aprile del 2020, Ami ha ridefinito la mobilità urbana e periurbana con le sue dimensioni compatte, il suo motore completamente elettrico e la facilità di utilizzo, rendendola perfetta per una vasta gamma di utenti, compresi i più giovani.

Con oltre 50.000 unità vendute in 14 mercati, Ami si è affermata come una scelta popolare e versatile. In Italia, continua a essere un punto di riferimento nel segmento delle minicar elettriche, con una quota di mercato del 43% ad agosto 2024. Anche considerando tutte le motorizzazioni, Ami rimane la leader con una quota che sfiora il 29%, consolidando la sua posizione come uno dei veicoli più apprezzati nel suo segmento.

