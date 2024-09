Terza generazione XC90 ibrida ICE, migliore Volvo di sempre

Volvo ha presentato con un evento in streaming, a poche ore dal debutto dinamico della sua ammiraglia EX90, la controparte XC90 con motore termico - ibrido o ibrido plug-in - che si indirizza ai molti clienti che non sono pronti o non hanno la possibilità di passare all'elettrico.



Questo suv sette posti, dalla grande flessibilità e dalle doti complessive che si adattano alle più svariate esigenze ha del resto ottenuto grandi risultati nelle due edizioni precedenti.

XC90 arriverà in Italia all'inizio del prossimo anno supportata da una considerazione che il management e gli ingegneri di Volo hanno fatto al momento di decidere le caratteristiche di questa terza generazione.

"E se potessimo migliorare ulteriormente il meglio? - si sono chiesti. E la risposta è stata - è esattamente quello che abbiamo fatto con la nuova Volvo XC90".

Grazie a svariati aggiornamenti tecnologici e stilistici apportati internamente e all'esterno, il suv ibrido di punta della Casa sino-svedese si presenta infatti in una veste ancora migliore rispetto al passato. E soprattutto ancora più, il modello al vertice da questo punto di vista nella storia della marca.

XC90 verrà proposta nel nostro mercato nelle due versioni mild hybrid (Mhev) da 250 Cv e ibrida plug-in (Phev) da 455 Cv complessivi. In particolare quest'ultima variante garantisce oltre 70 chilometri di autonomia in modalità completamente elettrica (ciclo Wltp).

Ciò significa che molti utenti potranno effettuare i loro spostamenti quotidiani usando solo la batteria e quindi a zero emissioni allo scarico. Ma quando serve - sottolinea Volvo - la XC90 mette a disposizione più potenza e, per i viaggi più lunghi, un'autonomia complessiva (benzina + elettricità) di oltre 800 km. I sistemi di settaggio della guida consente inoltre di optare per la piena potenza combinata del motore a benzina e di quello elettrico quando si utilizzano in modo permanente la trazione integrale o per muoversi in fuoristrada.

La XC90 2025 si riconosce per la nuova silhouette esterna, più attuale, e per l'originale trattamento della mascherina. Molti stilemi esterni riprendono alcune caratteristiche dei più recenti modelli elettrici.

E questa influenza è ancora più evidente all'interno dove spicca la recente interfaccia uomo-macchina - con schermo touch centrale più grande - già presente nei nuove EX90 ed EX30. Oltre alle nuove funzioni e applicazioni il sistema operativo di XC90 permette aggiornamenti software periodici in modalità over-the-air. "La nuova XC90 sprigiona sicurezza. La nostra ammiraglia ibrida è stata per anni uno dei nostri modelli più venduti e continua a essere la preferita di molti clienti - ha commentato Jim Rowan, ceo di Volvo Cars - Che si tratti di confort, spazio, lusso, versatilità o efficienza ibrida, la XC90 è in grado di soddisfare tutte le esigenze". Per il mercato italiano il listino va da 81.200 euro per la XC90 Mhev da 250 Cv in allestimento Core fino a 101.000 euro per la variante plug-in da 455 Cv in alestimento Ultra.



