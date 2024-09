L'Alpine A290 si presenta in Italia al Salone di Torino

In occasione del Salone di Torino, precisamente nelle giornate del 13, 14 e 15 settembre, Alpine presenterà in expo, sul suo stand a Piazza Castello, in anteprima nazionale, l'A290, la sportiva compatta che rappresenta il modello d'ingresso nel mondo Alpine, ed inaugura il corso elettrico del brand.

Tra le sue caratteristiche spiccano il design deciso e sportivo, la connettività e le personalizzazioni, tutte qualità appannaggio di una vettura che ha la missione di conquistare una nuova clientela fatta di uomini e donne, in parte orientata alle prestazioni, e in parte più interessata allo stile. Compatta, con un corpo vettura da city car , e sportiva, l'A290 promette le sensazioni e l'agilità della A110, oltre a prestazioni fruibili nel quotidiano. Inoltre, i servizi energetici per la ricarica a domicilio, tra cui Mobilize PowerBox, in abbinamento alla piattaforma elettrica progettata da Ampere, forniscono un ecosistema elettrico a misura di cliente.

La nuova vettura di casa Alpine è prodotta a Douai, presso il Centro ElectriCity, mentre il motore elettrico viene realizzato nella Megafactory di Cléon, entrambe gli impianti sono in Francia, nazione nella quale dall'estate 2025 verrà prodotta anche la batteria.

