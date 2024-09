Si chiama Xia il nuovo MPV di BYD

BYD, come riporta carnewschina.com, ha tolto i veli al nuovo MPV Xia, che arriverà sul mercato interno nel corso dell'anno, ad un prezzo equivalente a circa 38.000 euro. Lungo 5,1 metri, quindi, 105 mm più corto, 10 mm più largo e 115 mm più basso rispetto alla Denza D9, presenta come elemento distintivo di design la grande griglia anteriore ad andamento trapezoidale con la cromatura superiore ripresa anche nei montanti posteriori. Nel retro dell'auto, invece, spiccano i gruppi ottici che offrono una soluzione di continuità sottolineandone la larghezza.

Sotto pelle, secondo carnweschina.com dovrebbe nascondere sospensioni dotate di sistema elettromagnetico ed una power unit ibrida plug-in DM di quinta generazione per un'autonomia elettrica di 200 km, quindi si sospetta che possa essere equipaggiato con una batteria dalla capacità importante, anche se non specificata.

In attesa di conoscere le caratteristiche ufficiali, il sito in questione riporta la probabilità di avere un unità termica da 1,5 litri da 154 CV abbinata ad un comparto elettrico da 268 CV.

Inoltre, indica come possibile l'eventualità di avere sul monovolume cinese anche la trazione integrale.

