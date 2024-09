Range Rover Sport by Urban, è un omaggio alla versione cult

Nel mondo degli appassionati la serie L464 dell'iconico modello Range Rover Sport - che venne presentata nel 2017 al Los Angeles Auto Show e poi commercializzata l'anno successivo - rappresenta uno dei modelli più amati e più ambiti. Contestualmente al restyling il lussuoso suv britannico che ne faceva una vera ammiraglia 4x4 venne infatti dotato di un nuovo motore V8 da 518 Cv che, nella versione SVR, raggiungeva i 575 Cv di potenza massima.

Lo specialista Urban Automotive di Milton Keynes (Gb) rende omaggio a questa Range Rover Sport 'mitica' ed esteticamente preferita da molti clienti rispetto alla terza serie L461 del 2022. Lo fa mettendo a disposizione un kit di carrozzeria in carbonio che permette di realizzare una moderna rivisitazione della L494 SVR, cioè della serie prodotta fra il 2018 e il 2022.

Due le versioni disponibili - Widetrack e Narrowbody - con costi, per la sola conversione, che partono dal corrispettivo di circa 30mila euro. L'intervento richiama partendo dall'attuale Range Rover Sport la serie special V2 che Urban aveva realizzato sulle auto post-2018.

All'evento Goodwood Revival Urban esporrà nei prossimi giorni un esemplare derivato dall'ultima Range Rover Sport L461. E' completamente verniciato in Estoril Blue (un colore non più offerto dalla fabbrica) e completato internamente don rivestimenti trapuntati Cirrus su misura.

Per completare la personalizzazione, Urban ha aggiunto cerchi UV-1R color oro satinato - creati in collaborazione con Vossen e realizzati a mano - che sono una rivisitazione moderna degli iconici cerchi UV-1 della versione del 2018.

La versione Widetrack propone una radicale evoluzione della carozzeria di serie che incorpora ampi passaruota, un caratteristico cofano in fibra di carbonio e una griglia anteriore superiore "a matrice" in fibra di carbonio a vista.

Il look della Range Rover Sport Urban al posteriore è altrettanto deciso: include uno spoiler posteriore superiore, un paraurti in fibra di carbonio, un diffusore posteriore con skid pan rimovibile in fibra di carbonio a vista e terminali di scarico in alluminio billet fresato.

