Tesla Model Y, modello leader aggiunge qualità e autonomia

Nel 2025 Tesla Model Y che, raggiungendo 1,15 milioni di unità è stata lo scorso anno in assoluto l'auto più venduta al mondo, sarà sostanzialmente aggiornata guadagnando un nuovo look, interni rivisitati, una maggiore qualità e soprattutto prestazioni elettriche migliorate. L'importanza strategica di Model Y per Tesla era stata confermata nello scorso giugno dallo stesso Elon Musk che, in un post su X, aveva chiesto di non diffondere più notizie sul possibile arrivo della nuova generazione di Model Y. Il patron di Tesla aveva ribadito nel post che nel 2024 non ci sarebbero stati lanci di prodotto e aggiungendo che la priorità era di vendere le auto attuali.

Diversi media a livello globale e le notizie pubblicate dal sempre informato TeslaNewswire hanno però smentito in questi giorni Musk, mostrando le immagini e fornendo le notizie sulla versione 2025 di Model Y, conosciuta anche come Progetto Juniper. Secondo queste fonti il nuovo modello dovrebbe essere rilasciato prima in Cina e, a seguire, in Nord America ed Europa.

Dalle immagini relative ad alcuni prototipi mimetizzati in collaudo su strada - su cui il magazine britannico ha ricostruito due rendering - si scopre, oltre al nuovo look, la possibile presenza di una telecamera (e del relativo sistema di pulizia) nel paraurti anteriore, come oggi già utilizza il Cybertruck. Come già accaduto per la Model 3, anche la Y di nuova generazione beneficerà di un ampio intervento sulla parte anteriore con gruppi ottici e scudi paraurti ridisegnati per migliorare l'aerodinamica. Nella Model 3 questo trattamento ha abbassato il coefficiente di resistenza da 0,23 a 0,219 ed un risultato simile per Model Y potrebbe contribuire a un'autonomia di oltre 560 km per la più efficiente Long Range, cioè 30 km in più rispetto all'attuale.

Per raggiungere un altro obiettivo del Progetto Juniper - migliorare la funzionalità e la qualità percepita - i media anticipano che Model Y beneficerà di molte delle novità introdotte nella Model 3, come la console centrale ridisegnata e i nuovi rivestimenti di maggiore pregio. Possibile anche il debutto nella Model Y del nuovo pacchetto Tesla Full Self Driving (Fsd) che dovrebbe consentire una guida autonoma più estesa. Nel suo previsto aggiornamento il nuovo Autopilot dovrebbe mettere a disposizione nuove importanti funzionalità come la capacità di interpretare l’ambiente circostante in 4D invece che in 2D, il miglioramento delle prestazioni e una maggiore velocità di esecuzione delle nuove funzionalità.

