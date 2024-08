Mokka Coffe-e, il suv diventa postazione per fare espressi

E' noto che le auto elettriche di ultima generazione mettono a disposizione una o più prese di corrente a 220 Volt per far funzionare, quando il veicolo non è in moto, attrezzi o altri dispositivi che normalmente si collegano alla rete domestica.

Ma gli esperti di Vauxhall (che è il brand britannico di Opel) hanno preso alla lettera il nome del suv compatto Mokka e ne hanno fatto una concept Coffe-e che è dotata nel bagagliaio di una postazione per preparare gli espressi, o altre bevande calde.

Ed hanno anche aggiunto per questo concept una linea di miscele di caffè personalizzate, state studiate e preparate dai torrefattori artigianali di caffè di Cafeology.

Ci sono 6 varianti che hanno tutte lo scopo di "esprimere vibrazioni simili alla tavolozza dei colori". E che nella variante Iconic Green, descritta per dare "un sapore cremoso e ricco con toni di cioccolato" richiama evidentemente la verniciatura di questa speciale Mokka elettrica.





Ciò che distingue la Coffe-e dalle versioni 'normali' della Mokka elettrica (che qualcuno ha già definito decaffeinate) è la sua postazione per caffè integrata in coda, che per diventare utilizzabile richiede l'azionamento di un pulsante nella console centrale.

L'ampio bagagliaio (310 litri) della Mokka ospita il sogno di ogni barista, con due macchine da caffè, una per il funzionamento con i grani e l'altra con le cialde in stile Nespresso.

E ci sono naturalmente un mobiletto contenente un macinacaffè, una lancia per il vapore (indispensabile per montare il latte e proporre i cappuccini) e un minifrigo.

