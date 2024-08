Lincoln Navigator 2025: cambia look e conferma V6 biturbo

Anche Ford sta utilizzando il suv di lusso Lincoln Navigator per posizionarsi nel segmento top a fianco delle altre due big di Detroit (Gm con Cadillac Escalade e Jeep con Grand Wagoneer) in una strategia di contenimento rispetto all'attacco dei brand tedeschi e indo-britannici oltre che dei giapponesi e dei coreani. Per il 2025, Lincoln Navigator si aggiorna migliorando confort e dotazioni ma - come fanno ormai in molti - guardando indietro nell'ambito delle motorizzazioni.

La nuova serie, presentata nell'ambito della Monterey Car Week, sarà ancora disponibile con il V6 biturbo da 440 Cv senza elettrificazione accoppiato però in tutti gli allestimenti con le quattro ruote motrici. Il Navigator - che è imparentato a livello di telaio con Ford Expedition e F-150, ma - è stato sostanzialmente rinnovato nelle sospensioni e nella qualità dell'abitacolo per offrire nei due allestimenti Reserve e Black Label un'esperienza di viaggio ancora più lussuosa. Pochi interventi al design hanno dato a Navigator un nuovo aspetto anteriore e posteriore più vicino a quello dell'Aviator e della Nautilus. Spiccano la griglia a 'maglia di catena' che comprende l'illuminazione a Led così come il logo Lincoln.

Questa fascia luminosa attraversa la carrozzeria e si assottiglia in un elemento di finitura metallico che si snoda verso la parte posteriore. Ed è in coda che questa linea torna ad essere un'altra fascia illuminata a Led che piega verso il basso intorno ai gruppi ottici posteriori. Le dotazioni standard includono monitor per angoli ciechi, frenata automatica di emergenza con rilevamento pedoni, cruise control adattivo, assistenza al parcheggio automatica e controllo attivo della corsia. Lincoln Navigator propone anche l'assistenza per il traino e l'aggancio il tutto gestito tramite la rete di telecamere e sensori. Nel nuovo abitacolo - un vero salotto - spiccano un display widescreen da 48 pollici e un impianto audio Revel con 28 altoparlanti.

Un touchscreen secondario e i comandi del cambio in stile 'tasti di pianoforte' completano i comandi presenti sul volante squadrato. I sedili per i passeggeri anteriori propongono una regolazione elettrica a 24 vie per il conducente e a 22 vie per il passeggero anteriore, entrambe con raffreddamento, riscaldamento e massaggio. Previste una versione con grandi poltrone posteriori in stile business class o con una comoda terza fila posteriore.

