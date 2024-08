Maserati, la nuova sportiva si svela al Monterey Car Week

Nel corso dell'appuntamento californiano di The Quail, A Mostorsports Gathering, Maserati si appresta a svelare una nuova, attesissima vettura. Si tratta di un modello che beneficia dell'esperienza del tridente in pista ma è dedicato a chi non vuole rinunciare alle prestazioni anche su strada. Non a caso garantisce soluzioni tecnologiche innovative ed una grande cura aerodinamica, alla stregua delle auto da corsa più performanti ed entusiasmanti.





La nuova super sportiva targata Maserati, che eredita l'anima racing di Maserati GT2, sfrutterà l'affascinante cornice della Monterey Car Week, in programma in California dal 14 al 19 agosto. Ulteriore evoluzione di MC20, avrà un'estetica inconfondibile, definita da un'ampia possibilità di personalizzazione, con dettagli tipici di una vettura da corsa, ma non rinuncerà al comfort ed alle caratteristiche dei modelli stradali.

La premiere globale si terrà venerdì 16 agosto alle 9.12am e nell'esclusivo palcoscenico di The Quail ci saranno anche la MC20 Icona e la MCXtrema. La prima è la serie speciale prodotta in tiratura limitata e ispirata alla MC12 Stradale del 2004, presentata a giugno 2024; la seconda, svelata nel 2023 proprio a The Quail, è omologata per il solo utilizzo in pista ed è stata prodotta in soli 62 esemplari, di cui il primo dei verrà consegnato nel circuito di Laguna Seca in occasione della Monterey Car Week 2024.



