La Mazda CX-80 va in tour nelle concessionarie italiane

La nuova Mazda CX-80 rappresenta un'ulteriore tappa del cammino premium della casa di Hiroshima iniziato con la CX-5. Per consentire alla clientela del brand ed agli altri automobilisti di conoscere le caratteristiche di questo Suv che, con i suoi 7 posti, offre un'abitabilità superiore alla CX-60, il marchio giapponese ha organizzato un tour estivo nei saloni ufficiali della rete della penisola, che è partito nella giornata del 29 luglio da Autoimport S.P.A., a Roma, e si concluderà il 29 agosto, esattamente un mese dopo, nella concessionaria Automarca S.P.A. di Treviso.

In totale saranno dieci le tappe lungo lo stivale, organizzate per divulgare tutti gli aspetti tecnici e non della nuova ammiraglia del brand, che sarà lanciata in maniera ufficiale nel mese di ottobre. Grazie ai due posti in più rispetto alla CX-60, la nuova Mazda CX-80 ne amplia i possibili scenari di utilizzo. Inoltre, offre una grande flessibilità interna; infatti, è possibile scegliere tra l'opzione a 7 posti con divano a tre posti in seconda fila, o quella a 6 posti con due poltrone singole in seconda fila, con corridoio centrale o con consolle centrale. A livello di motorizzazioni sarà possibile sceglierla sia con il diesel 6 cilindri in linea da 249 CV abbinato alla tecnologia M Hybrid BOOST48V, che con la power unit Plug-in Hybrid da 327 CV.

Cinque gli allestimenti con cui arriverà sul mercato, denominati, rispettivamente, Exclusive Line, Homura, Homura Plus, Takumi e Takumi Plus. Per tutte le versioni saranno di serie i cerchi in lega da 20 pollici, i proiettori a LED, l'impianto di infotainment con assistente vocale Alexa e sistema di navigazione ibrida on line ed off line, il climatizzatore a tre zone, le tendine parasole per i posti posteriori, la videocamera posteriore, la Smart Key, l'antifurto ed il Winter Pack con volante, parabrezza e sedili anteriori riscaldabili.

Inoltre, nella dotazione di sistemi di assistenza alla guida troviamo anche il l'avviso che segnala la presenza di passeggeri o oggetti nei sedili posteriori, oltre ai dispositivi di frenata assistita, monitoraggio posteriore, e mantenimento della carreggiata.

In concomitanza con questa iniziativa, fino al 30 settembre sarà possibile pre-ordinare la nuova Mazda CX-80 usufruendo della speciale offerta "Welcome Pack" che comprende: fino a 5.000 euro di vantaggio in caso di permuta/rottamazione; il Mazda Advantage con mini tasso promozionale; ed un esclusivo pacchetto accessori che include soglie battitacco illuminate, protezione vano bagagli, protezione soglia di carico, pedaliera sportiva in alluminio, e guscio copri chiave in pelle. Infine, la rete dei concessionari Mazda di tutta Italia ha voluto omaggiare i primi clienti con il "Dealer Bonus", che si concretizza con un ulteriore contributo di 1.500 euro che va arricchire l'offerta di pre-lancio per coloro che l'acquisteranno in anteprima entro il 30 settembre.

