Con nuovo Actyon Kgm SsangYong punta al mondo premium

SsangYong, la Casa coreana che dal 2022 fa parte del Gruppo Kgm, ha svelato il il nuovo modello premium Actyon. Un suv coupé che, secondo numerosi media, ha diversi punti di contatto con il design del Range Velar.

E che riprende un nome utilizzato da SsangYong fino al 2011 e fino al 2015 in alcuni mercati minori, come quello australiano.

I dettagli del nuovo Actyon non sono stati ancora annunciati da Kgm SsangYong, tuttavia i documenti di certificazione governativi - di cui ga preso visione il magazine specializzato australiano Drive - indicano che il veicolo dovrebbe utilizzare lo stesso motore turbo benzina a 4 cilindri da 1,5 litri del modello Torres, che in quella applicazione sviluppa 163 Cv ed eroga una coppia massima di 280 Nm.

Un pre-lancio del nuovo Actyon è già avvenuto nella Corea del Sud, ma entro l'autunno - vista anche l'importanza di questo modello 'top' - il suv coupé di Kgm SsangYong dovrebbe arrivare anche in altri mercati, compresi quelli europei.

