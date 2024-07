Audi unifica A4 e A5 nella imminente nuova generazione A5

Addio Audi A4 e A5. Nella prossima gamma dei Quattro Anelli questi due best seller verranno infatti rimpiazzati d un modello inedito che si chimerà A5 per effetto della nuova denominazione decisa dalla Casa di Ingolstadt che riserverà i numeri pari alle varianti elettriche e-Tron e quelli dispari ai modelli con motore Ice.

La A5 che è stata anticipata da Audi con una immagine teaser - in vista del reveal mondiale del prossimo 16 luglio - sarà dunque l'arma per fronteggiare l''attacco' nei modelli benzina di modelli come la Mercedes-Benz Classe C e la Bmw Serie 3: Mentre il nome A4 (unito alla desinenza e-Tron) sarà riservato a un'imminente auto completamente elettrica per rivaleggiare con la Tesla Model 3 e la Bmw i4 oltre che la prossima Neue Klasse i3.

Audi ha fornito pochi altri dettagli su questo prossimo modello ma ha precisato che A5 segnerà il debutto della prossima generazione di motori a combustione interna dei Quattro Anelli.

Questi propulsori, prosegue il comunicato, "saranno più efficienti grazie alla spinta parzialmente elettrica".

Altro accenno alla nuova A5 è lo slogan "la sportività moderna incontra proporzioni premium" a indicare che l'obiettivo è posizionarsi più in alto, anche a livello di contenuti, rispetto alla coppia attuale A4-A5.

Inoltre è previsto che una A6 e-Tron completamente elettrica debutti alla fine di questo mese, seguita da una nuova Q5 in autunno. Audi aveva iniziato a marzo il lancio di questa nuova generazione di modelli elettrici con la Q6 e-Tron.

