Mercedes GLE, arriva la variante AMG 53 HYBRID 4MATIC+

La gamma della Mercedes GLE cresce con la nuova variante AMG 53 HYBRID 4MATIC+, un Suv declinato anche nella variante coupé, che consente di percorrere fino a 87 km in modalità elettrica, grazie alla sua power unit ibrida plug-in che sfrutta una batteria da 31,2 kWh. Questa si ricarica dal 10 all'80% in 20 minuti con il caricatore accessorio che accetta una potenza di 60 kW.

Il powertrain della nuova Mercedes sportiva a ruote alte è composto da un motore turbo a sei cilindri in linea da 3 litri forte di 449 CV, 14 CV in più rispetto a prima, abbinato ad un motore elettrico da 100 kW, per una potenza di sistema di 544 CV ed una coppia massima di 750 Nm. Numeri a cui corrispondono performance significative, come lo scatto da 0 a 100 km/h coperto in 4,7 secondi ed una velocità massima, limitata elettronicamente, di 250 km/h. Per gestire un potenziale così importante, la vettura della stella può contare sulla trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ completamente variabile.



A livello estetico presenta tutti gli aggiornamenti arrivati con il recente restyling della GLE; inoltre, la 53 HYBRID 4MATIC+ offre di serie i cerchi in lega leggera da 21 pollici, l'impianto frenante ad alte prestazioni AMG con dischi freno ventilati di 400x38 millimetri sull'asse anteriore con pinze fisse a sei pistoncini e di 370x32 millimetri sull'asse posteriore con pinze flottanti a singolo pistoncino. L'abitacolo sfoggia il sistema di infotainment MBUX con funzioni specifiche per l'ibrido, tra cui il menu di ricarica e le informazioni sullo stato di carica e sulla temperatura della batteria ad alto voltaggio, oltre che sull'autonomia in elettrico. Non mancano, nella dotazione della vettura, il tetto panoramico elettrico, i sedili anteriori riscaldabili, gli abbaglianti adattivi, l'integrazione con lo smartphone, l'impianto di scarico specifico AMG, l'impianto audio Burmester, il pacchetto memory, il parking pilot 360, il pacchetto Keyless GO e l'assistente per l'angolo cieco.

La coupé, infine, sfoggia anche i sedili anteriori climatizzati, la funzione di realtà aumentata per il sistema MBUX ed i fari MULTIBEAM LED.



