GranCabrio Folgore, evoluzione elettrica con il Dna Maserati

Avere la possibilità di dimenticare che il sistema propulsivo è elettrico, concentrando l'attenzione sulle emozioni. Ma anche poter legare la denominazione di questa nuova versione della Maserati GranCabrio al significato poetico della parola Folgore, cioè 'splendore'.

Giunta finalmente su strada, con un listino che parte da 210 mila euro, la prima cabrio elettrica del Tridente (e soprattutto la più veloce nel segmento e la prima 'scoperta' luxury 100% a batteria) ribadisce infatti i valori - davvero differenti e caratterizzanti - di questo modello di punta dell'attuale gamma Maserati.

L'articolato test effettuato sulle strade della sponda piemontese del Lago Maggiore e nelle alpi Lepontine ha infatti evidenziato - fin dai primi chilometri - la capacità di Maserati GranCabrio Folgore di comportarsi, e soprattutto reagire ai comandi del pilota, come una tradizionale supersportiva a benzina del Tridente sia in accelerazione che in decelerazione.

E bastano davvero pochi minuti, anche a vettura ferma, per accorgersi dello 'splendore' di questo esempio del 'saper fare' italiano, perfetta combinazione fra design, accoglienza e ricchezza dell'abitacolo e meticolosa cura delle finiture. Ne è un esempio il soft top progettato per lasciare spazio per i bagagli di 4 persone e che si aziona in 14-16 secondi viaggiando fino a 50 km/h.



L'unicità di questa nuova elettrica del Tridente risiede anche sotto alla elegante carrozzeria cabrio quattro posti. Il sistema Folgore con tecnologia a 800 Volt è stato sviluppato con soluzioni all'avanguardia derivate dalla Formula e si avvale di tre potenti motori a magneti permanenti da 300 kW.

Altra caratteristica di spicco della GranCabrio è l'architettura elettrica-elettronica Atlantis High che si basa su messaggi canFD ad alta velocità. E' dotata di funzioni avanzate di cyber-security e flash-over-the-air. L'agilità è uno dei fattori chiave visto che il peso della batteria (collocata principalmente attorno al tunnel centrale) rimane nel baricentro sia in verticale che in orizzontale. Si basa oltre che sulle quattro ruote motrici (Awd) sul Vehicle Domain Control Module (Vcdm).che controlla tutti i più importanti sistemi della vettura per assicurare la miglior esperienza di guida in tutte le condizioni.

La più bassa tra le vetture elettriche sul mercato si guida dunque come (e forse meglio) della corrispondente versione Trofeo con il V6 da 550 Cv. Con la possibilità di sfruttare la notevole coppia disponibile (1350 Nm) in modo assolutamente flessibile e 'dolce'. E di trasferirla a terra attraverso le quattro ruote motrici - sempre che il pilota lo voglia - fino a valori molto spinti ed in tutta sicurezza.

Questa caratteristica è garanzia di prestazioni al top, sia nei valori assoluti (0-100 in soli 2,8 secondi) ma anche in nella guida sportiva e più emozionale.

Gli ingegneri Maserati spiegano al riguardo che in configurazione pura Rear-Wheel-Drive GranCabrio Folgore può scaricare il 100% della potenza disponibile sul solo assale posteriore. O ancora di arrivare a 'inviare' fino a 400 Cv su una singola ruota del retrotreno, per drift - da fare in pista - di assoluto 'splendore'.

Nelle più normali situazioni di guida si apprezza la presenza di un sistema dl torque-vectoring di ultima generazione. Il sistema regola automaticamente il livello di imbardata non solo nelle fasi di accelerazione, ma anche di rilascio e in frenata.

Il risultato è molto simile a quanto riesce a fare un sofisticato differenziale a controllo elettronico, ma nel caso di GranTurismo Folgore potenzialità e livello di controllo sono notevolmente superiori.

Parlando di un'auto elettrica come questa inedita versione della GranCabrio non si possono trascurare i temi della batteria, dell'autonomia e della ricarica. Prodotta presso lo stabilimento il Mirafiori Battery Hub di Torino, la batteria della Folgore ha una capacità nominale di 92,5 kWh e una capacità di scarica di 610 kW. L'autonomia Wltp è di 447 km.

Il livello di sfruttamento dei motori (e quindi l'autonomia) è gestibile attraverso le quattro diverse modalità di guida Max Range, Gt, Sport e Corsa selezionabili dal comando rotativo sul volante con al centro il pulsante per il settaggio delle sospensioni.

Come per GranTurismo Folgore, Maserati ha scelto anche per la versione elettrica di GranCabrio i servizi di ricarica Bosch che offrono l'accesso a 700mila punti di carica dislocati in 30 Paesi.

Dopo essersi registrati gli utilizzatori della GranCabrio Folgore possono visualizzare posizioni e informazioni sulle colonnine nel sistema di navigazione e nell'App. E bastano pochi tocchi per trovare un punto di ricarica, fare il pieno e pagare.

Nelle colonnine rapide DC a 270 kW nella batteria è possibile aggiungere 100 km di autonomia in 5 minuti, mentre in quelle AC da 22 kW la stessa distanza si recupera in un'ora.

