Polestar 3 ora è anche Long range Single motor

La gamma di Polestar 3 si allarga con l'arrivo della versione Long range Single motor. Il SUV sarà disponibile in Europa da oggi, in Nord America e Australia nel corso del 2024, con prezzi a partire da 85.900 euro comprese le spese di consegna. "Con Polestar 3 Long range Single motor - ha dichiarato Thomas Ingenlath, Ceo di Polestar - offriamo ai consumatori un nuovo punto di accesso al nostro SUV elettrico di punta. La configurazione a trazione posteriore si adatta alla nostra dinamica di guida incentrata sulle prestazioni, che fa sì che l'auto si distingua nel segmento dei SUV di lusso".

La versione base di Polestar 3 Single motor, che sarà prodotta anche negli Stati Uniti, utilizza lo stesso pacco batterie da 111 kWh dei modelli Dual motor, offrendo la stessa capacità di ricarica di picco da 250 kW per una carica di 30 minuti dal 10 all'80% in corrente continua. Per chi è alla ricerca della Polestar 3 più efficiente, la nuova Long range Single motor offre fino a 650 km di autonomia. Come brand ad alte prestazioni, Polestar 3 Long range Single motor conserva tutti i tratti distintivi che rendono la guida dei modelli Long Range Dual motor coinvolgente e ad alte performance.

Il comfort e il controllo dell'assetto di guida sono affidati ad un sofisticato sistema di ammortizzatori passivi che utilizza gli Hydraulic Rebound Stops (HRS) e il Frequency Selective Damping (FSD). In questo modo, Polestar 3 Long range Single motor riesce ad emulare il carattere dinamico dei modelli Dual motor. Il motore di Polestar 3 Long Range Single Motor aziona esclusivamente l'asse posteriore, generando una potenza di 220 kW e una coppia di 490 Nm. Questo permette alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 7,8 secondi.

Anche la capacità di frenata è notevole, perché Polestar 3 Long Range Single Motor è dotata dello stesso sistema frenante Brembo presente in tutta la gamma Polestar 3. Nella gamma MY25, Polestar 3 Long Range Single Motor offre poi una maggiore possibilità di personalizzazione grazie alla struttura a singolo optional e a singolo pack. Gli acquirenti possono scegliere tra 6 colori per gli esterni, 5 per gli interni e 4 tipi di cerchi, inclusi i nuovi cerchi in lega da 21 pollici disponibili nel nuovo Pro Pack. Come per il resto della gamma MY25, anche su Polestar 3 Long Range Single Motor è disponibile il Pilot Pack con LiDAR di Luminar. Optando per questa opzione, i clienti possono beneficiare di livelli di sicurezza e convenienza ancora superiori. Polestar 3 Long range Single motor è ordinabile sul sito Polestar.

