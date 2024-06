Hyundai Inster è il SUV ultracompatto che ancora non c'era

E' stata quella del Busan International Mobility Show 2024, l'occasione per Hyundai di presentare la nuova Inster, SUV ultracompatto interamente elettrico che scrive una nuova pagina sul fronte del design del marchio coreano e punta sull'autonomia di guida, la versatilità e la tecnologie all’avanguardia. Il design futuristico fa il paio con interni spaziosi in una carrozzeria da SUV ultracompatto. Grazie al sofisticato pacchetto tecnologico, Inster consente anche una ricarica rapida e un’autonomia elettrica fino a 355 km.

Le dimensioni contenute, infatti, garantiscono un’efficienza maggiore rispetto ai modelli più grandi. In termini di design, Inster rappresenta l’evoluzione stilistica di Casper, versione con motore endotermico lanciata in Corea nel 2021 ed è caratterizzata da dimensioni maggiori e un passo più ampio per offrire più spazio interno e una presenza su strada più robusta. Il posizionamento, quindi, è a metà tra le tradizionali city car del segmento A e i modelli compatti più grandi del segmento B. Il design esterno è caratterizzato da un profilo robusto ma compatto da SUV e da superfici pulite ed essenziali, con robusti parafanghi, un paraurti dal design tecnologico ispirato ai circuiti elettronici e una piastra di protezione che aggiungono carattere all’anteriore e al posteriore della vettura. Il carattere di Inster spicca anche grazie alla firma luminosa a LED delle luci diurne e alla grafica a pixel degli indicatori di direzione, dei fanali posteriori e dei paraurti.

I clienti possono ulteriormente personalizzare l’aspetto dell’auto con fari a proiezione LED e un colore esterno bicolore con tetto nero a contrasto. Saranno disponibili cerchi in acciaio da 15 pollici con copricerchi, cerchi in lega da 15 pollici o cerchi in lega da 17 pollici a seconda delle specifiche. All’interno, invece, Inster punta su tecnologia avanzata e comfort con un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, un touchscreen per l’infotainment da 10,25 pollici con navigazione e una base di ricarica wireless che fa parte di una console centrale compatta, progettata per creare una maggiore sensazione di spaziosità. Il tema dei pixel si ritrova anche nel design del volante per sottolineare il carattere high-tech dell’auto. Gli interni presentano poi modanature customizzabili sulla parte superiore delle porte per permettere di personalizzare ulteriormente l’auto. Le parole d'ordine, all'interno, sono versatilità e spaziosità, a partire dai posti a sedere anteriori.

Tutti i sedili possono essere abbattuti e ripiegati, compreso quello del conducente. Sono inoltre disponibili l’opzione 'sedile a panchetta' nell’anteriore e sedili frontali e volante riscaldati. I sedili posteriori sono divisi a metà, scorrono e si reclinano. Inster sarà lanciata a livello globale quest’estate, inizialmente in Corea e successivamente in Europa, Medio Oriente e in Asia-Pacifico. La maggior parte degli equipaggiamenti e delle tecnologie sarà di serie, mentre alcune caratteristiche di comfort e design saranno disponibili come optional. In Italia sarà possibile prenotare Inster da settembre. Il lancio è previsto a fine anno e successivamente verrà lanciata la variante Cross, caratterizzata da un design più robusto e orientato all'outdoor.

