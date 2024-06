L'Hummer H1 si toglie la divisa e diventa un off-road green

L'iconico e mastodontico Hummer H1, noto per essere stato il fuoristrada militare più utilizzato non solo dall'US Army ma anche da molti altri eserciti di tutto il mondo, torna sotto i riflettori in una versione civile resa 'green' (e quindi in linea con la lotta alle emissioni di CO2) dallo specialista North American Electric Vehicles (Naev).

Questa trasformazione prevede il trapianto nel rude mezzo imitare del 'cuore' elettrico della Tesla, nella variante con doppi motori elettrici per complessivi 1.000 Cv e trazione integrale. Denominato Executive Edition Cyber-Hummer sta entrando in produzione e verrà consegnato a partire dal prossimo autunno al costo di 139.900 dollari, cioè poco più di 130.000 euro.

La North American Electric Vehicles ha diffuso per il momento pochi dettagli tecnici su questo restomod - cioè un veicolo moderno costruito aggiornando una donor car di vecchia generazione - che, secondo il sito dell'azienda dovrebbe garantire circa 300 miglia di autonomia (cioè oltre 480 km) e uno scatto 0-100 km in soli 2,5 secondi.

Più esaustive le informazioni sulla gamma programmata partendo da vecchi Hummer H1 già immatricolati. L'offerta parte dai restomod Baja che mette a disposizione, con un solo motore elettrico, 300 Cv. L'accelerazione 0-100 si realizza in 5 secondi e il costo della trasformazione è di 98.900 dollari, cioè 92.400 euro.

Oltre all'Executive Edition da 1000 Cv, il Cyber-Hummer della Naev viene poi proposto nell'allestimento Commander con doppi motori (sempre di ordine Tesla) per complessivi 600 Cv, trazione integrale e scatto da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi. In questo caso il prezzo - donor car esclusa - è di 119.000 dollari, pari a 111.000 euro.



