Junior Veloce Elettrica, con 280 Cv enfatizza Dna Alfa Romeo

In prossimità del debutto dinamico di Alfa Romeo Junior, che avverrà - in anticipo rispetto alla fase di omologazione - con i test per la stampa specializzata internazionale presso il Centro Sperimentale di Balocco (Vc), il team di sviluppo dell'ingegneria Alfa Romeo ha finalizzato lo sviluppo dinamico di questo inedito modello.

I test hanno confermato che la potenza del motore elettrico di Junior Veloce raggiunge i 280 Cv (207 kW) con una coppia di 345 Nm, in coerenza con l'esistente gamma Veloce di Giulia e Stelvio e Tonale.

E' l'importante risultato ottenuto con una nuova unità elettrica (che debutta in anteprima su Junior) che in questa configurazione assicura le elevate prestazioni della versione più sportiva, perfetta interpretazione green del Dna Alfa Romeo.

Tutto lo sviluppo progettuale di Alfa Romeo Junior Veloce si è focalizzato su interventi volti a massimizzare performance, road handling e divertimento puro alla guida: E' il caso della calibrazione ad hoc dello sterzo (con un rapporto 14,6 è il più diretto del segmento) ed estremamente preciso per esaltare le eccezionali doti di tenuta di strada.

L'assetto di Alfa Romeo Junior Veloce è sportivo e ribassato di 25 mm; le barre antirollio anteriori e posteriori hanno una taratura sportiva per garantire un inserimento in curva rapido e preciso; l'impianto frenante prevede all'anteriore dischi da oltre 380mm con pinze monoblocco a 4 pistoncini.

Presente un differenziale Torsen per garantire la migliore trazione possibile in ogni condizione. Inoltre, gli pneumatici performanti da 20 pollici sono specifici per veicoli elettrici ad alte prestazioni e offrono elevati livelli di aderenza.

Le doti di Junior Veloce confermano - come accade per ogni Alfa Romeo - che gli obiettivi di progetto sono da sempre l'handling e la dinamica di guida, che devono posizionarsi al vertice della categoria.

Ed è proprio per questo motivo che Alfa Romeo ha chiamato a condurre il progetto Junior la stessa squadra di ingegneri che ha dato vita a progetti unici come 4C, 8C, Giulia e Stelvio Quadrifoglio, Giulia GTA e anche la 33 Stradale, ancora in fase di sviluppo..



Riproduzione riservata © Copyright ANSA