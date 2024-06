Una speciale serie di Bentley Bentayga ispirata al viaggio

Una speciale serie di Bentley Bentayga, in edizione limitata, ispirata a viaggi intorno al mondo. L'itinerario è quello intrapreso dalla Extraordinary Journeys Collection del marchio britannico e che prende spunto da 'Extraordinary Journeys', una serie di esperienze di viaggio globali progettate da Bentley per offrire viaggi su strada con accesso esclusivo al meglio della cucina locale, del design, dell'architettura e del benessere.

Mulliner, per Bentley, ha evocato creativamente proprio lo spirito di una selezione di destinazioni ed esperienze di viaggio degli ospiti incontrati, dalla montagna ai laghi, passando per deserto o neve, i designer hanno utilizzato materiali, colori, finiture e dettagli unici per produrre questa collezione ispirata al viaggio richiamare il isenso di avventura anche negli spostamenti di tutti i giorni. La collezione comprende cinque 'viaggi' con itinerari in Nuovo Messico, Scandinavia, Cina, Nuova Zelanda e Regno Unito.

"Con questa collezione - ha commentato David Parker, chief commercial officer di Mulliner - speriamo di ispirare e invitare i clienti a sfidare il concetto di possibile e a considerare come possano co-creare le loro auto con Mulliner. L'auspicio è che si sblocchi l'ultimo livello di personalizzazione prendendo ispirazione dalle proprie esperienze di viaggio o da un'altra passione".

La Extraordinary Journeys Collection di Mulliner rappresenta il lusso con sfumature interne su misura e cuscini ricamati che rappresentano la regione scelta. Se la Bentayga ispirata al Nuovo Messico rappresenta robustezza, con una connessione con il mondo antico e un rifugio dal trambusto quotidiano, la Scandinavia punta sulla bellezza naturale e la sensibilità ecologica.

La Cina rappresenta poi emotivamente la serenità e il relax attraverso le forze della natura. Questa Bentayga è disponibile in vernice esterna Arabica con cerchi in argento Pale Brodgar e un interno in pelle color lino, rovere bruciato e accenti di tweed Odyssean.

La Nuova Zelanda parla di stupore, tranquillità ma anche spirito di avventura, ricordando mentre la Bentayga ispirata al Regno Unito è dominata dal British Racing Green che evoca il patrimonio vincente di Bentley nelle gare di endurance. Il Cumbrian Green, invece, ricorda il Lake District, ovvero una delle aree attraverso le quali l'Extraordinary Journey in versione UK passa da Crewe alle valli scozzesi di Cairngorms e alla distilleria di whisky Macallan a Speyside.



