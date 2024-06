Inster è il nuovo Suv elettrico di Hyundai

Si chiama Inster il nuovo Suv di segmento A 100% elettrico di Hyundai che, è stato svelato tramite immagini inedite dalla casa coreana.

A livello estetico, le firme luminose denotano un certo family feeling con gli ultimi modelli del brand; infatti, il tema dei pixel per le firme luminose a LED richiama quello della Ioniq 5. Le proporzioni, invece, denotano un corpo vettura con delle linee funzionali ad ottenere il massimo spazio interno.

Come sulla Kona EV, la presa di ricarica si trova nella parte frontale, in modo da rendere più pratiche le operazioni di rifornimento energetico alle colonnine.

In qualità di auto a batteria, l'autonomia si rivela fondamentale, e con 355 km dichiarati nel ciclo WLTP, la Inster, il cui nome deriva dalle parole innovativo ed intimo, promette un utilizzo a 360° gradi, cha va oltre la guida nelle mura cittadine.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA