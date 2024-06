Aperti gli ordini per la nuova Hyundai Tucson

Aperti gli ordini in Italia per la nuova Hyundai Tucson, aggiornamento della quarta generazione del Suv introdotta a fine 2020. Il restyling presenta numerosi miglioramenti, tra cui un design esterno, interni rivisti e nuove tecnologie. Esternamente, nuova Tucson eredita l'essenza del linguaggio stilistico 'Parametric Dynamics' evolvendolo verso un'estetica ancora più scolpita.

Il frontale è caratterizzato da un gioco di linee sottili e angolari nelle forme di griglia e paraurti, così come dalla firma luminosa Parametric Hidden Lights. Rivisto anche il posteriore e all'interno dell'abitacolo nuova Tucson porta il comfort e la praticità a nuovi livelli con una nuova architettura e un design completamente rivisto per migliorare l'esperienza di bordo di guidatore e passeggeri.

Ridisegnato il volante, così come la console centrale riprogettata con ricarica wireless integrata. Il cambio è posizionato sul piantone dello sterzo e il doppio display curvo che integra il cluster e l'infotainment, entrambi da 12,3''.

Ogni dettaglio è stato progettato per semplificare e rendere più piacevole la vita a bordo della vettura.

Balzo in avanti anche in termini di tecnologie, perché nuova Tucson è all'avanguardia nel segmento grazie a funzioni come gli aggiornamenti Over-the-Air (OTA), la telematica Bluelink e i servizi Hyundai Live, oltre alla Digital Key 2.0 per sbloccare e avviare il veicolo con la tecnologia NFC dello smartphone o dello smartwatch, o ancora all'Head-up Display e molto altro.

Alla base del listino c'è il già ricco allestimento XTech, da 32.850 euro con motorizzazione 1.6 T-GDI 48V 160 CV e da 36.800 euro in versione Full-Hybrid 1.6 HEV 2WD AT 215 CV.



