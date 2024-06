Prodotta in Carolina del Sud la prima Volvo EX90

Ha preso il via dallo stabilimento di Charleston, nella Carolina del Sud, la produzione del Suv Volvo EX90 a trazione completamente elettrica, le cui consegne ai clienti sono previste a partire dalla seconda metà di quest'anno. L'EX90 è il modello della casa svedese che non solo amplia il portafoglio di modelli di Volvo completamente elettrici, ma anche il primo dotato di tecnologia core computing, che apre le porte a una nuova era in fatto di sicurezza per le auto prodotte da Volvo Cars.

La prima EX90 per i clienti in uscita dalla linea di produzione di Charleston è un esemplare con carrozzeria in tinta Denim Blue, che sarà consegnato a un acquirente negli Stati Uniti, più avanti nell'anno. "La Volvo EX90 completamente elettrica - ha spiegato Jim Rowan, Ceo di Volvo Cars - rappresenta l'inizio di una nuova era per Volvo Cars in termini di sicurezza, sostenibilità e tecnologia orientata alle persone.

La EX90 viene prodotta con grande orgoglio negli Stati Uniti e testimonia il nostro impegno a lungo termine verso il mercato statunitense in generale".

Il primo stabilimento produttivo di Volvo Cars negli Stati Uniti è stato inaugurato nell'estate del 2018 alle porte di Charleston e oggi produce la EX90 e la berlina S60, con una capacità produttiva fino a 150.000 vetture all'anno. Negli ultimi anni sono stati effettuati ingenti investimenti in questo impianto. Il reparto carrozzeria e il reparto verniciatura sono stati rinnovati e ampliati in maniera significativa, e lo stabilimento vanta ora anche una modernissima linea di produzione di pacchi batteria.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA