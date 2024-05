Nuova Bmw Serie 5 ed i5 Touring: la wagon 3.0

Figlia di una tradizione che dal 1991 ha portato alla vendita di ben 1.200.000 esemplari nel mondo, la Bmw Serie 5 Touring si rinnova, e viene proposta sia con motori termici diesel mild hybrid, sia con power unit plug-in hybrid con motore termico longitudinale e propulsore elettrico all'interno della campana del cambio, che nelle varianti elettriche a trazione posteriore o integrale, denominate, rispettivamente, i5 Touring eDrive40 e i5 Touring M60 xDrive. Ed è proprio con quest'ultima, la più sportiva delle varianti a batteria, nonché la più potente della gamma, che siamo partiti alla volta del lago Maggiore con una digressione sul misto del Mottarone. L'estetica è resa aggressiva dalle grandi ruote in spiccano le pinze rosse dell'impianto frenante MSport potenziato per frenare un wagon da 601 CV e ben 820 Nm di coppia che brucia lo scatto da 0 a 100 km/h in appena 3,9 secondi. Dai loghi sul doppio rene, rivisitato per distinguere la variante elettrica da quelle in cui alberga anche il motore termico, e sul bagagliaio, si capisce che è una M, quindi una di quelle auto che in fatto di prestazioni non ha timori reverenziali con nessun'altra. La verniciatura opaca rende lo stile ancora più aggressivo, mentre le maniglie a filo contribuiscono ad una mise monolitica della fiancata. Una volta all'interno, il conducente viene accolto con un gioco di luci, e da una selleria in tessuto vegano, prima di interfacciarsi con un sistema multimediale realizzato con la logica di alcuni smartphone, con pochi menu da cui selezionare le varie voci e con widget personalizzabili. Inoltre, è stata migliorata la navigazione con la mappa che è subito presente non appena si accende l'auto, ed il sistema eRoute si ottimizza, soprattutto con i modelli elettrici, come la nostra i5 M60 xDrive, per ridurre i tempi di ricarica. A vettura ferma, c'è anche la possibilità di effettuare streaming e di cimentarsi con il gaming, ma in futuro sarà possibile farlo anche in movimento.



Il volante di stampo sportivo, sempre in pelle vegana, con il punto zero rosso e le cuciture con i colori del reparto MSport, ci ricorda che siamo al cospetto della i5 Touring più potente, mentre il tunnel centrale ingombrante consiglia di viaggiare in 4, per via del poco spazio per le gambe di chi siede al centro.

Il bagagliaio, invece, è lo stesso per ogni Serie 5 Touring, così anche le elettriche possono contare su una capacità di carico di 500 litri che può arrivare fino a 1.700 litri abbattendo il divano posteriore. Ma veniamo alla guida, prima di verificare la dinamica nel misto, l'itinerario ci conduce sull'autostrada dove gli aiuti elettronici consentono di viaggiare in sicurezza tenendo le mani sul volante e lasciando che l'auto si occupi di mantenere la distanza dagli altri veicoli e di rimanere in carreggiata. Solo in determinati paesi, dove consentito, non in Italia per adesso, c'è il cambio di corsia automatico, ed al guidatore non basta che confermare il sorpasso guardando lo specchietto di sinistra e poi il rientro in carreggiata, guardando il retrovisore destro, senza tenere le mani sul volante, ma con lo sguardo vigile sulla strada. Legale in Germania, in Canada ed in Giappone, il livello 2 plus di assistenza alla guida è una delle innovazioni della nuova vettura della casa dell'Elica, che da noi offre anche il remote parking: l'assistente per parcheggiare l'auto direttamente dall'esterno con lo smartphone. Nei tratti misti la i5 Touring griffata M sfoggia una compostezza unica anche sotto pressione, merito delle barre di torsione attive, che annullano il rollio, delle sospensioni con taratura specifica, della trazione integrale, e dell'ausilio offerto dalle quattro ruote sterzanti. Il peso c'è, ma viene gestito, anche attraverso una rigenerazione in frenata che aiuta i rallentamenti. La potenza è tanta e la coppia elevatissima e subito disponibile, per cui la ripresa è istantanea, con un allungo che ricorda quello di una supercar. Nonostante queste potenzialità a livello di performance, guidata con la giusta accortezza riesce a garantire oltre 500 km di autonomia sfruttando il pacco batteria da 81,2 kWh che accetta fino a 205 kW di potenza nella ricarica dalle colonnine HPC e 22 kW da quelle a corrente alternata. Inoltre, con il plug&charge consente di caricare nella vettura contratti di fornitura energetica per non utilizzare più tessere o app. Per chi vuole un'elettrica con ulteriore autonomia c'è la eDrive 40 da 340 CV e 430 Nm di coppia massima, con la sola trazione posteriore, ma nella gamma della nuova Bmw Serie 5 Touring troviamo anche la variante mild hybrid a 48 V con motore 4 cilindri turbodiesel 2 litri da 197 CV, disponibile sia con la sola trazione posteriore che integrale. Non manca la motorizzazione a 6 cilindri 3.0 turbodiesel, sempre mild hybrid, ma con trazione integrale xDrive, da 266 o 303 CV, e la proposta plug-in hybrid, con il 6 cilindri 3 litri a benzina ed un motore elettrico che sfrutta una batteria da 19,4 kWh per garantire circa 100 km di autonomia in modalità elettrica. I prezzi partono da 71.000 euro per la 520d RWD ed arrivano ai 103.800 euro della i5 M60 xDrive.



