MINI Cooper C e Cooper S: tornano le 3 porte sportive

Le nuove MINI Cooper C e Cooper S vanno ad affiancare ii modelli del brand completamente elettrici, e sono destinate ai clienti alla ricerca di una Mini classica con carrozzeria a 3 porte e motore a combustione.

Proposte nelle nuove varianti di allestimento Essential, Classic, Favoured e JCW, le nuove MINI Cooper C e MINI Cooper S possono essere scelte con diversi colori esterni che possono essere combinati con uno dei quattro colori del tetto. Da segnalare l'opzione del tetto Multitone, con sfumatura a 3 colori, che si può avere con il pacchetto Favoured Trim.

Completano il quadro i cerchi in alluminio da 16 a 18 pollici dal nuovo design ed ottimizzati dal punto di vista aerodinamico.

Le proporzioni sono quelle di sempre, con il passo lungo e gli sbalzi corti associati ad un minimalismo contemporaneo figlio del nuovo design, in cui spicca il frontale con la nuova griglia ottagonale dai contorni in filigrana. Sempre nella vista anteriore sono presenti le luci diurne a LED orizzontali, mentre dietro troviamo luci posteriori a matrice ridisegnate.

Anche l'abitacolo è minimalista, il look si ispira alla Mini classica ed è integrato da elementi moderni come il nuovo volante ed il display OLED rotondo con bordo in vetro di 240 mm.

Non manca il tetto panoramico in vetro per rendere l'ambiente più luminoso, mentre il bagagliaio da 210 litri può arrivare ad 800 litri abbattendo i sedili posteriori. Le funzioni di guida più importanti, tra cui il selettore delle marce, si gestiscono dalla toggle bar, e nella consolle centrale troviamo il nuovo sistema di ricarica wireless 2.0 per lo smartphone. Ogni modalità di guida ha un proprio sfondo dinamico e, nella modalità personal, è possibile impostare la propria foto come sfondo del display tramite MINI App. Sempre tramite la MINI App, è possibile attivare la funzione MINI Digital Key Plus capace di trasformare lo smartphone nella chiave dell'auto. A livello di powertrain, la MINI Cooper C è spinta da un 3 cilindri da 156 CV e 230 Nm, che le consente di scattare da 0 a 100 km/h in 7,7 secondi, a fronte di un consumo combinato compreso tra i 6,5 ed i 5,9 l/100 km secondo il ciclo WLTP. La MINI Cooper S, invece, può contare su un propulsore a quattro cilindri da 204 CV e 300 Nm che le assicura un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi. Mentre il consumo combinato dichiarato oscilla tra i 6,7 ed i 6,1 l/100 km, sempre in base al ciclo WLTP.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA