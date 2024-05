Callum Skye, un buggy stile Rally Dakar che diventa supercar

Difficile definire l'inedito Skye, un veicolo che verrà presentato domani 22 maggio al Concours on Savile Row nel quartiere di Mayfair Londra all'esterno del negozio della celebre sartoria Edward Sexton dalla Callum, lo specialista britannico che fa capo al celebre designer Ian Callum ex Jaguar, Aston Martini e Ford.

L'azienda lo descrive come 'veicolo elettrico pionieristico, ad alte prestazioni, a trazione integrale e multiterreno'. Ad osservare questa versione definitiva derivata dal concept del novembre 2023, Skye sembra proprio essere una variante civilizzata, e molto confortevole, dei buggy fuoristrada che animano il Rally Dakar e che, partendo dall'Audi RS Q e-Tron, stanno diventando elettrici.

Progettato per offrire un'esperienza di guida esaltante e gratificante sia su strada che fuoristrada - afferma Callum Design - Skye è stato realizzato per garantire la massima capacità, raffinatezza e bellezza per i più esigenti amanti dell'avventura.



È alimentato da una batteria da 42 kWh che permette un'autonomia prevista di 275 km con la possibilità di sfruttare una ricarica ultrarapida completa in meno di 10 minuti. Il nuovo 4x4 Skye misurando 4.047 mm di lunghezza e 1.900 mm di larghezza e pesa solo 1.150 kg.

Quest'ultima caratteristica - anche se Callum Design non specifica caratteristiche e potenza del sistema propulsivo - promette di consentire prestazioni da vera auto sportiva con uno scatto 0-100 in meno di 4 secondi.

"Skye è compatto, forte ed estremamente bello - ha commentato David Fairbairn, amministratore delegato di Callum Design - e siamo fiduciosi che questa proposta farà girare la testa". La cabina chiusa 2+2 lo distingue nella sua categoria ed offre all'interno - in un ambiente minimale ma ben rifinito - due comodi sedili sportiv e, nella parte posteriore, un divanetto adatto a ragazzi e persone di bassa statura.

"Per massimizzare l'abitacolo, è essenziale mantenere le forme semplici - spiega Ian Callum, direttore del design - ed ecco perché le linee degli interni di Skye sono incredibilmente 'disciplinate'. Abbiamo incluso solo gli elementi necessari, dando al conducente e ai passeggeri tutto ciò di cui hanno bisogno ma evitando sprechi di spazio".

A sua volta Adam Donfrancesco, direttore tecnico di Callum ha precisato che "l'intenzione è quella di mettere sul mercato Skye in una produzione esclusiva a basso volume" e, se il programma potrà essere rispettato, aggiungere a questo modello iniziale anche altre varianti più focalizzate a correre sull'asfalto e in off-road.

Callum ha comunicato che sono aperte le prenotazioni per Skye con prezzi a partire da 94mila euro.



