Cupra Born VZ: la compatta elettrica diventa sportiva

Con la Born il marchio Cupra è entrato nel mondo delle elettriche, attraverso una proposta che punta su un corpo vettura compatto, per assicurare l'agilità e le performance ad un brand che punta molto sull'innovazione, l'originalità, ed il dinamismo. Adesso, la prima vettura 100% elettrica di Cupra, affiancata di recente dalla sorella maggiore Tavascan, viene offerta anche nella variante VZ, hot-hatch quindi la più sportiva, che garantisce un upgrade prestazionale.

Disponibile con la livrea esclusiva Dark Forest e con il nuovo colore Midnight Black, la Cupra Born VZ adotta nuovi cerchi in lega da 20 pollici con inserti in rame 3D, o ruote forgiate dallo stesso diametro; pneumatici più larghi; e si arricchisce del logo VZ cromato scuro sul bagagliaio e del lettering Cupra dalla stessa tonalità cromatica.

L'abitacolo sfoggia sedili sportivi avvolgenti, per una seduta ribassata, realizzati con il 73% di poliestere riciclato.

Inoltre, vanta un nuovo sistema di infotainment con un display da 12,9 pollici che utilizza un nuovo cursore a sfioro retroilluminato per regolare il clima interno ed il volume.

Volendo, può essere equipaggiata con un nuovo sistema audio forte di 10 altoparlanti e sviluppato in collaborazione con l'azienda audio premium Sennheiser Mobility. Infine, attraverso il LED Ambient Light, che avvolge il cruscotto, fornisce avvisi e indicazioni relative allo stato di carica, ai sistemi di assistenza alla guida di bordo, ed alle funzioni di infotainment.

La sigla VZ acronimo di Veloz che, in spagnolo, significa veloce, giustifica la presenza di powertrain da 326 CV e 545 Nm di coppia massima, che spinge la più sportiva delle Born da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi, e le consente di toccare una velocità massima, dove consentito, di 200 km/h. Precisamente, la VZ è più rapida di 1 secondo netto nello scatto da fermo e più veloce di 40 km/h a livello di velocità di punta rispetto alla variante e-Boost. Per gestire un potenziale più caliente, inoltre, la VZ - come ha spiegato Jiordi Genè driver ufficiale di Cupra, che ha partecipato attivamente allo sviluppo della vettura - è stata ottimizzata nella geometria delle sospensioni, presenta una taratura di sterzo più sportiva ed offre una frenata più incisiva. Non mancano miglioramenti al telaio e nuove sospensioni sportive con DCC, corredate da nuovi ammortizzatori posteriori e barre antirollio anteriori aggiornate. Anche l'impianto frenante - ha spiegato Genè - è stato oggetto di studio e sviluppo "per far sì che la Born VZ abbia la grinta di un'auto sportiva. E la verità è che la sensazione del pedale è molto buona. Tenete presente che la frenata di un'auto elettrica non è come quella di un veicolo normale poiché ha una doppia funzione, frenata e rigenerazione". Tutto questo, però, non va ad inficiare l'efficienza dell'auto che, mediante la sua batteria da 79 kWh, promette un'autonomia di 599 km e, in corrente continua accetta una potenza di ricarica di 185 kW, per recuperare dal 10 all'80% di energia in meno di 30 minuti.

A livello di aiuti alla guida segnaliamo il nuovo Connected Travel Assist che, attraverso l'Adaptive Cruise Control, il Lane Assist e le informazioni del cloud, offre un'esperienza migliore sulle strade poco segnalate, e supporta il cambio di corsia in autostrada. Mentre con il nuovo Remote Park Assist è possibile terminare la manovra di parcheggio con lo smartphone, e con il Trained Parking Assist l'auto riesce persino ad imparare a parcheggiare da sola.

Nella prova su strada a Barcellona abbiamo potuto apprezzare proprio lo spirito sportivo di questa vettura: pronta allo scatto con una ripresa bruciante. Lungo alcune stradine di montagna intorno a Martorell la vettura ha dimostrato di essere stabile e con una ottima tenuta di strada.

"Nel 2021 abbiamo lanciato CUPRA Born, il nostro primo veicolo 100% elettrico, e questo ha rappresentato una pietra miliare per il marchio. Le 45.300 unità vendute l'anno scorso hanno segnato un aumento del 44,4% rispetto all'anno precedente, un risultato eccezionale", ha dichiarato Wayne Griffiths, CEO di Cupra. "Born VZ aumenterà le performance di questo modello, dimostrando ancora una volta che elettrificazione e prestazioni sono un connubio perfetto".

La Cupra Born VZ, i cui prezzi non sono ancora stati comunicati, arriverà sul mercato alla fine del 2024.



