Mercedes apre gli ordini della AMG GT 43 Coupé

Si aprono gli ordini della della Mercedes AMG GT 43 Coupé in Germania, al prezzo di 118.388 euro.

La vettura è spinta dal 2.0 sovralimentato da 421 CV e 500 Nm di coppia massima e si avvale anche del sistema ibrido leggero per avere, all'occorrenza, l'apporto di altri 14 CV. Nonostante il propulsore abbia solamente 4 cilindri, le prestazioni sono da autentica supercar, come dimostrano lo scatto da 0 a 100 km/h coperto in 4,6 secondi, e la velocità massima di 280 km/h. Da fuori si riconosce per i 4 terminali di scarico tondi, per i parafanghi più stretti, e per le grandi prese d'aria nella zona anteriore. Inoltre, può essere arricchita attingendo alla lista degli optional con i pacchetti AMG Night e Chrome, entrambi proposti al costo di 1.130,50 euro. Mentre a livello dinamico, il pacchetto AMG Dynamic Plus, proposto al prezzo di 4.819,50 euro, annovera i supporti dinamici del motore, il differenziale autobloccante posteriore a controllo elettronico, il programma di guida "RACE" e l'aerodinamica attiva nel sottoscocca, oltre alle pinze dei freni di colore giallo.

Per avere l'alettone posteriore fisso, invece, è richiesto un esborso di 2.380 euro, mentre i sedili posteriori con schienali ribaltabili hanno un costo di 1.904 euro. Ovviamente, la lista degli accessori è piuttosto fornita e consente di personalizzare l'auto in base alle esigenze della clientela.



